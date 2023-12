Barazzutti: "Sarà Jannik Sinner il vero rivale di Djokovic nel 2024. Alcaraz... "

© Clive Brunskill/Getty Images

Le tre vittorie consecutive contro Daniil Medvedev e i due successi in dodici giorni registrati contro Novak Djokovic, hanno aumentato notevolmente l'autostima e la fiducia di Jannik Sinner. Contro il tennista russo, infatti, il 22enne di San Candido aveva perso sei partite di fila prima della finale portata a casa all'evento ATP 500 di Pechino.

Sinner si è poi imposto a Vienna - sempre all'ultimo atto del torneo - e in semifinale alle Nitto ATP Finals. L'azzurro ha successivamente sfatato anche il tabù Djokovic aggiudicandosi il secondo match di Round Robin nel Torneo dei Maestri al terzo e decisivo set.

Il serbo si è preso la rivincita in finale - siglando il record di titoli vinti alle Finals - ma in Coppa Davis Sinner è passato al contrattacco e ha compiuta una indimenticabile impresa. A un passo dall'eliminazione, l'altoatesino ha reagito ed è diventato l'unico giocatore in grado di annullare tre match point consecutivi a Djokovic.

Barazzutti: "Sarà Jannik Sinner il vero rivale di Novak Djokovic nel 2024"

Alla luce delle ultime sfide con Djokovic, Corrado Barazzutti crede che Sinner sarà il principale antagonista del 36enne nel corso della prossima stagione.

L'ex capitano azzurro, in un'intervista esclusiva rilasciata a OA Sport, ha dichiarato: "Avere quella costanza che gli ha permesso di battere tre volte Medvedev negli ultimi tre match e di sconfiggere Djokovic due volte negli ultimi tre incontri disputati.

Si tratta di un passaggio di consegne? Passaggio di consegne non saprei, ma che Sinner abbia chance di battere Djokovic assolutamente sì. Del resto, non è accaduto solo a Malaga, ma anche a Torino. In sostanza, non è che Nole quando gioca contro Jannik la vittoria se la porti da casa, anche perché quanto accaduto in Spagna è un ko molto pesante per la fiducia del serbo.

Sinceramente io nel 2024 vedo più il nostro giocatore che Carlos Alcaraz come il rivale vero per Djokovic“ .