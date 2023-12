Gli utenti di Tennis Tv premiano Jannik Sinner: ecco lo scambio più bello del 2023

© Matthew Stockman/Getty Images

Gli utenti di Tennis Tv non hanno avuto alcun dubbio e hanno scelto senza nemmeno pensarci troppo lo scambio dell'anno. A vincere il premio è stato l'incredibile serie di botta e risposta messo in scena da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Miami.

Uno scambio durato 95 secondi e caratterizzato da ben 25 colpi conclusosi con un magnifico passante del tennista italiano.

Grazie alla rimonta completata con il punteggio di ( 4) 6-7 , 6-4, 6-2, Sinner non solo ha raggiunto la secondo finale 1000 in carriera - poi persa contro Daniil Medvedev - ma ha pareggiato i conti nel computo degli scontri diretti con Alcaraz facendo registrare un importante 3-3.

Il match che ha consentito a Sinner di salire 4-3 contro lo spagnolo è invece arrivato a Pechino, quando l'azzurro ha vinto il primo parziale al tie-break e poi lasciato un solo game al rivale nel secondo.L'Italiano ha imparato la lezione al Miami Open e al terzo tentativo ha aggiunto in bacheca il primo titolo 1000 a Toronto dominando l'ultimo atto del torneo con Alex de Minaur.

Sinner ha infine chiuso la stagione nel Tour ATP trionfando a Pechino e a Vienna e raggiungendo la finale nel Torneo dei Maestri. L'ultima gioia ha consentito a milioni di italiani di vivere un vero e proprio sogno, perché Sinner ha trascinato il tennis tricolore verso il secondo storico successo in Coppa Davis.

Proprio commentando lo scambio dell'anno, Sinner ha rivelato: "Quello è stato un punto fisico, poi ho perso quel game. Ci vogliono sempre due giocatori per fare certi punti" .

As voted for by the Tennis TV Instagram followers...



Your 2023 ATP shot of the year is this epic @janniksin & Alcaraz rally at the @MiamiOpen!

🔥 pic.twitter.com/XNO5nz8oVi — Tennis TV (@TennisTV) December 12, 2023