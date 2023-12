Bertolucci: "Sinner non è una stella cadente, ma una realtà del tennis mondiale"

Novak Djokovic ribadisce: "Non sono un no vax, difendo la libertà di scelta"

Non ci sono dubbi che negli ultimi mesi sia salito e soprattutto indoor sia a livello di Djokovic e direi che le valutazioni dei suoi colleghi, vedi Alcaraz e Medvedev, la dicono lunga su quello che sta facendo in campo. Le cose migliori Sinner le ha sempre fatte vedere sul veloce indoor e quindi questi miglioramenti andranno tarati su altre superfici, specialmente nei match 3 su 5" .

Paolo Bertolucci , in un'intervista esclusiva rilasciata a OA Sport , ha sposato questa linea di pensiero. "Indubbiamente Sinner non è una stella cadente, è una realtà del tennis mondiale.

Sono tre gli elementi che hanno definitivamente incluso Jannik Sinner nella lista dei giocatori in grado di trionfare nei più grandi tornei del circuito nei prossimi anni. Nel 2023, l'altoatesino ha conquistato il primo Masters 1000 in carriera a Toronto e raggiunto le semifinali a Wimbledon chiudendo la stagione alla quarta posizione del ranking ATP.

Battere due volte Novak Djokovic - la seconda annullando tre match point consecutivi in Coppa Davis - nel giro di dodici giorni; sfatare il tabù Daniil Medvedev imponendosi in due finali e nel penultimo atto del Torneo dei Maestri; confermare l'ottimo andamento negli scontri diretti con Carlos Alcaraz .

