Jannik Sinner spopola anche a Londra: un ristorante gli fa una dedica speciale

Jannik Sinner è diventato un fenomeno mondiale. Il tennista azzurro in questa sua seconda parte di stagione ha conquistato proprio tutti. Il primo Masters 1000 a Toronto, le due vittorie molto significative a Pechino e Vienna, che gli hanno fatto acquisire ancora più consapevolezza, ma soprattutto le cavalcate alle Atp Finals e in Coppa Davis.

La prima si è fermata ad un passo dal sogno, interrotta solo dal numero uno al mondo Novak Djokovic. La seconda si è conclusa invece con il secondo titolo nella storia del nostro paese. Quello che conta però è che il 22enne di San Candido abbia fatto sognare un popolo intero, rendendolo orgoglioso.

Sinner, come abbiamo visto, è infatti risultato essere il personaggio più ricercato dagli italiani, piazzandosi davanti a tanti grandi esponenti di calcio, musica, politica. Il numero 4 del ranking non è però sulla bocca solo dei suoi connazionali, ma ha varcato anche i confini.

Le recenti vittorie contro Djokovic, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, hanno acceso la luce dei riflettori anche di altre nazioni, che lo seguono con grande interesse.

Tra i tanti record, l’altoatesino può dire di aver dato il suo nome anche ad una pizza, precisamente a Londra.

Si perchè un ristorante della capitale inglese ha deciso di dedicare una pizza al tennista italiano, chiamandola proprio “Jannik Sinner”.

Jannik Sinner has a pizza named after him at a restaurant in London.

😂🍕 pic.twitter.com/aEukRqu4SM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 10, 2023