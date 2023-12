Jannik Sinner è il personaggio più cercato dagli italiani nel 2023

Bertolucci: "Non ho mai avuto dubbi sulle qualità tennistiche e umane di Sinner"

Novak Djokovic ribadisce: "Non sono un no vax, difendo la libertà di scelta"

Paolo Bertolucci attacca ancora Angelo Binaghi: "Non sa gestire il successo"

Vincenzo Santopadre su Matteo Berrettini: "Separazione inevitabile per il suo bene"

Il giocatore perfetto per Monfils: domina Novak Djokovic, non c'è Rafael Nadal

Alle spalle del numero uno azzurro troviamo Romelu Lukaku , attaccante belga passato quest’anno alla Roma di Josè Mourinho . Il bomber è stato questa estate al centro dei notiziari sportivi di tutta italia per aver ‘tradito’ l’Inter, squadra a cui aveva giurato amore, per passare poi ai giallorossi.

La sola finale persa contro Novak Djokovic , peraltro battuto qualche giorno prima, non ha intaccato quanto di buono fatto negli ultimi mesi. Logica conseguenza di questo suo incredibile anno è il quarto posto nella classifica mondiale, risultato raggiunto nella storia del nostro paese solo da Adriano Panatta .

Il tennista altoatesino in questa stagione ha mosso passi importanti verso una consacrazione ormai sempre più evidente.

Un riconoscimento meritatissimo per un ragazzo che sta facendo la storia, pur avendo appena 22 anni.

Ogni anno vengono pubblicati i Google Trends degli ultimi 12 mesi e come spesso accade lo sport risulta essere un punto focale nelle ricerche degli italiani. Ad attirare in particolar modo l’interesse sono il calcio e il tennis, che si prendono la testa della classifica, seguiti poi dalla musica e da altri temi interessanti Complice lo straordinario finale di stagione, coronato con la vittoria insieme ai suoi compagni della seconda Coppa Davis della nostra storia italiana, Jannik Sinner si è meritato la palma di personaggio più ricercato e cliccato del nostro paese nel 2023.

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD