Jannik Sinner parteciperà al Kooyong Classic 2024

Un mese dunque in cui Sinner ricercherà la miglior forma possibile in vista del torneo di Melbourne, provando a ritornare immediatamente quel tennista che ha dominato il circuito negli ultimi due mesi di 2023.

“La preparazione verrà svolta in Spagna per 2/3 settimane: prima la parte fisica con Umberto Ferrara e poi quella tecnica con Simone Vagnozzi. Giocherà un paio di match al Kooyong Classic, un'esibizione molto competitiva e utile che si svolge a Melbourne prima degli Australian Open” ha rivelato l’allenatore australiano.

Jannik Sinner, dopo l’incredibile finale di stagione, andrà quest’anno a caccia del suo primo slam in carriera, e già il major australiano rappresenta una buona occasione. In una recente intervista del Corriere dello Sport, il coach dell’altoatesino Darren Cahill ha svelato quale sarà il percorso di avvicinamento di Sinner agli Australian Open.

Oltre al campione azzurro, saranno protagonisti anche l’attuale numero 8 del mondo Holger Rune e due campioni slam come Stan Wawrinka e Dominic Thiem. Gli altri atleti presenti saranno l’americano Frances Tiafoe, il russo Karen Khachanov e il cinese Zhizhen Zhang.

Il torneo di esibizione australiano prevede un parterre di stelle non indifferente, che assicureranno intrattenimento e spettacolo al pubblico presente.

Una tre giorni in cui si sfideranno alcuni tra i principali protagonisti del circuito, tra i quali sarà presente anche Jannik Sinner.

Proprio un paio di giorni prima dell’inizio dello slam australiano, in programma dal 14 al 28 gennaio, si terrà un torneo di esibizione a Melbourne, il Kooyong Classic 2024, uno di quegli eventi tradizionali che rappresentano un preludio ideale al Grande Slam.

Un inizio di stagione che promette spettacolo. Il 2024 tennistico si aprirà subito col botto, con una serie di tornei di esibizione che prepareranno il terreno per il primo grande appuntamento dell’anno, gli Australian Open.

