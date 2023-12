Fonseca: "Mi identifico in Jannik Sinner, ma Roger Federer è il mio idolo"

© Sarah Stier/Getty Images

Joao Fonseca è stato uno dei tre giovani tennisti che ha avuto la possibilità di allenarsi con gli otto Maestri presenti alle Nitto ATP Finals. A Torino ha trionfato Novak Djokovic, capace di superare Roger Federer nell'albo d'oro delle Finals portandosi a quota sette.

Il giocatore classe 2006 ha meritato il "premio" per l'ottima stagione disputata nel circuito Junior: si è imposto agli US Open e ha raggiunto la prima posizione nella categoria. Fonseca, a 17 anni, è la speranza del tennis brasiliano e non vede l'ora di poter crescere per competere in palcoscenici ancora più grandi.

Fonseca ha le idee chiare e ha rivelato il nome del suo idolo senza pensarci nemmeno un secondo in un'intervista rilasciata al quotidiano Marca.

Fonseca: "Mi identifico in Jannik Sinner, ma il mio idolo è Roger Federer"

"Il mio idolo è sempre stato Roger Federer.

Ho conosciuto Gustavo Kuerten l'anno scorso al Roland Garros perché era venuto a vedere la mia prima partita. Ero molto nervoso. Non che abbiamo parlato molto. Quest'anno sono stato sparring partner per la squadra brasiliana di Coppa Davis e ho già avuto l'opportunità di parlare di più con lui.

Guga è sempre stato fonte di ispirazione per tutto il nostro Paese, un giocatore incredibile, oltre ad essere una grande persona" , ha detto Fonseca prima di soffermarsi sul tennista che più si avvicina al suo modo di giocare.

"Direi Sinner, perché mi piace giocare in maniera aggressiva. Il mio rovescio è più consistente del mio dritto, ho un buon servizio e gambe molto snelle. Per questo in Brasile mi chiamano 'Il piccolo Sinner' " -