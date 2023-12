Panatta: "Djokovic dovrà smettere prima o poi. Jannik Sinner nei prossimi anni..."

© Clive Brunskill/Getty Images

La stagione 2023 si è definitivamente archiviata ma tra i ricordi degli appassionati di tennis, soprattutto italiani, resta ancora impressa la doppia impresa realizzata da Jannik Sinner contro Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino e in Coppa Davis.

Il tennista altoatesino ha così scritto una pagina importante della sua carriera, a chiusura di un'annata da grande protagonista. Adriano Panatta è tornato recentemente a parlare del talentuoso azzurro di 22 anni, attraverso un'intervista rilasciata a 'Il Riformista'

Panatta su Sinner. Poi avverte Djokovic

L'ex tennista italiano ha rimarcato gli ottimi risultati già raggiunti dal giocatore di San Candido: "Intanto è già arrivato molto avanti, è nei primi quattro del mondo, per cui può solamente migliorare.

Io penso che lui abbia tutte le qualità per diventare numero uno: bisognerà capire se ci arriverà l’anno prossimo o fra due-tre anni. Ormai è lì, è tra i papabili per il grande salto" è il pensiero del 73enne romano.

Nole avvertito: "In questo momento Novak Djokovic è come se fosse Highlander, ma dovrà smettere anche lui prima o poi. Credo che nei prossimi anni Sinner se la giocherà con Alcaraz, Rune e Shelton, quest’americano emergente che secondo me è molto forte.

Sono quattro giovani di grande talento che penso avranno il predominio dei tornei internazionali" ha aggiunto e concluso. Panatta ha una visione piuttosto chiara degli scenari che attendono il tennis nei prossimi anni. Intanto nel 2024 emergerà ancora di più il confronto tra 'vecchia' e nuova generazione, considerando che a Djokovic tornerà a competere Rafael Nadal.

Non vorranno sicuramente essere da meno giocatori più maturi ma ancora lontani dai 30 anni come Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, ma anche lo stesso Matteo Berrettini (al rientro dall'infortunio).