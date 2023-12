"Siamo secondi e dobbiamo diventare primi" - Binaghi lancia un messaggio a Sinner?

© Julian Finney/Getty Images

Il tennis italiano negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo considerevole che è culminato con la vittoria della Coppa Davis dopo 47 anni e diversi giocatori nelle prime posizioni del ranking.

Angelo Binaghi si esprime sugli obiettivi della FITP

Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha voluto sottolineare i meriti della federazione nella crescita del tennis in Italia soprattutto in ambito di valori sportivi e in un’intervista rilasciata al ‘ Guerin Sportivo’ ha affermato: “Se devo riconoscere un nostro merito, è aver alzato il livello e aver condotto campagne educative, dal passaggio ai centri estivi obbligatori per quelli che devono fare i tornei a squadre, per esempio.

E abbiamo lavorato anche con la scuola maestri, inserendo nel contratto l’obbligo di trasmettere ai ragazzi i principi: il merito, l’aspetto etico e morale. La tv ci ha aiutato a divulgare questi valori. Più che per altri motivi mi sento padre del valore umano che questi ragazzi esprimono, figlio delle loro famiglie ma anche del contesto in cui abbiamo inserito la crescita dei ragazzi, dando indicazioni, insegnamenti, regole che ne hanno fatto uomini veri capaci di trasmettere i valori dello sport”.

Nel proseguo dell’intervista, Binaghi ha continuato parlando dei prossimi obiettivi e le azioni che saranno realizzate per aiutare la crescita del tennis a livello nazionale. “Noi siamo ancora secondi in tutto: in Italia dopo il calcio, poi siamo secondi nell’organizzazione dei tornei perché non abbiamo uno Slam, secondi nei risultati perché della giovane generazione per ora c’è Alcaraz davanti.

Dobbiamo cercare di arrivare primi e ci sono tre vie. La prima è la scuola: investiremo 8 milioni, insegneremo tennis a oltre 400 mila bambini, offrendo 15 lezioni gratuite ciascuno. Poi favoriremo l’attività delle società, aboliremo per la prima volta le tasse d’iscrizione a campionati giovanili e a squadre.

Per le società sarà gratuita l’organizzazione di ogni torneo. Le società virtuose non pagheranno tassa campo né di affiliazione. E come iniziato sul territorio piemontese, contribuiremo alla costruzione di campi pubblici per tennis e padel nei comuni medio piccoli in Italia. Diffondere la pratica sportiva è l’obiettivo” , ha dichiarato il presidente della FITP.