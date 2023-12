Da Djokovic e Medvedev a Sinner: ecco chi ha vinto più partite sul cemento nel 2023

Jannik Sinner ottiene un nuovo traguardo agli Australian Open: non accadeva dal 1977

Lo spagnolo, però, è stato costretto a saltare i primi tornei dell'anno a causa di un infortunio muscolare. La prima e la seconda posizione cambierebbero considerando il bilancio vittorie/sconfitte in relazione al numero di match disputati.

Il campione serbo si è infatti imposto alle ATP Finals per la settima volta superando Roger Federer. Chiudono la top ten Hubert Hurkacz ( 34) , Alex de Minaur ( 32) , Tommy Paul ( 31) , Alexander Zverev ( 29) , Andrey Rublev ( 29) e Carlos Alcaraz ( 28) .

Daniil Medvedev è il leader di questa speciale classifica con 49 vittorie. Il russo ha conquistato quattro dei cinque titoli aggiunti in bacheca quest'anno sulla superficie a lui più congeniale trionfando Rotterdam, Doha, Dubai e Miami.

Il cemento è la superficie su cui si gioca il maggior numero di partite nel corso di una stagione tennistica. Proprio per questo, risulta interessante analizzare le statistiche registrate dai giocatori nel 2023 sul cemento escludendo gli incontri disputati in Coppa Davis dai diversi protagonisti.

