Jannik Sinner ottiene un nuovo traguardo agli Australian Open: non accadeva dal 1977

Dietro Andrey Rublev ha più punti dell'altoatesino da difendere, così come Stefanos Tsitsipas (entrambi ai quarti).

Negli ultimi due mesi l'italiano ha battuto più volte i migliori giocatori del mondo, portando la formazione azzurra a vincere la Coppa Davis a Malaga e raggiungendo le finali delle Atp Finals a Torino. La quarta testa di serie potrebbe consentire al talentuoso 22enne di avere un sorteggio più agevole sulla carta nei primi turni della manifestazione in programma a Melbourne.

🇦🇺 Ai prossimi #AusOpen Jannik #Sinner sarà testa di serie numero 4: era dal 1977 che un 🇮🇹 italiano non era tra le prime 4 teste di serie in uno Slam! 👉 https://t.co/5EaQhW3BUm #tennis pic.twitter.com/FughmNAm20 — FITP (@federtennis) December 7, 2023

L'ultimo fu Adriano Panatta al Roland Garros, che da campione uscente cominciò l'avventura in quel torneo da numero 2 del seeding. Ora toccherà al tennista altoatesino, che si è guadagnato quella posizione grazie a un'annata davvero incredibile.

Jannik Sinner abbatterà un nuovo traguardo nella prossima edizione degli Australian Open, che saranno il primo torneo prestigioso della stagione 2024. Infatti, l'Italia non godeva di un suo atleta tra le principali quattro teste di serie del tabellone principale addirittura dal 1977.

