Pietrangeli: "Jannik Sinner è un fenomeno. Non ho nulla contro di lui e Berrettini"

Nicola Pietrangeli non è sempre stato molto gentile nei confronti dei suoi connazionali. L'ex campione italiano, ancora oggi, sembra vivere con grande trasporto la rivalità con Adriano Panatta. In più di un'occasione, Pietrangeli ha ricordato i trofei vinti dall'uno e dall'altro per avvalorare la tesi inerente la sua presunta superiorità.

Il due volte vincitore del Roland Garros ha deciso di mantenere la stessa linea di pensiero anche sugli attuali tennisti che popolano il tennis tricolore, due su tutti: Jannik Sinner e Matteo Berrettini. "Chi è più forte tra me e Sinner? È un paragone che non si può fare.

Dico solo che Sinner ha vinto pochi titoli e io 48 tornei, anche se non tutti importantissimi" , ha dichiarato Pietrangeli in un'intervista rilasciata a Rai Radio 1 poche settimane fa.

Pietrangeli: "Non ho nulla contro Jannik Sinner e Matteo Berrettini"

Negli ultimi giorni, invece, si è parlato molto di un episodio - le voci non ha trovato conferme per il momento - che sarebbe avvenuto ai SuperTennis Awards.

Secondo alcune fonti presenti alla cerimonia, Pietrangeli avrebbe detto a Berrettini "ma tu che ci fai qui? " quando è stata premiata la squadra di Coppa Davis per lo storico successo ottenuto a Malaga. Berrettini ha voluto seguire e supportare i suoi compagni direttamente in Spagna, ma non ha potuto giocare perché ancora alle prese con i problemi alla caviglia.

Pietrangeli ha finalmente fatto un passo indietro e cercato di alleggerire la situazione in occasione della consegna del Premio Internazionale Euro Mediterraneo a Roma. "Sinner è un fenomeno e voglio dire che io non ce l’ho con questi giocatori.

Non c’è neanche da essere invidiosi anche perché Berrettini ha battuto uno dei miei record dopo 61 anni. Non ho mai detto che sono stato più bravo di loro” , ha dichiarato Pietrangeli nelle parole riportate dall'agenzia di stampa ANSA.