Jannik Sinner comincia la preparazione ad Alicante: i primi video degli allenamenti

I momenti di pausa e di lontananza dal campo da tennis sono già terminati. Jannik Sinner e il suo staff guidato dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill hanno cominciato ufficialmente la preparazione fisica e atletica in vista della prossima stagione nel circuito Atp.

Il giocatore altoatesino non ha perso altro tempo e lunedì 4 dicembre è partito e arrivato nella meta scelta per riprendere gli allenamenti: la città di Alicante. In questa location, così come accaduto lo scorso anno (e i risultati sono stati ottimi), l'azzurro ha ricominciato a faticare per farsi trovare pronto ai primi impegni della nuova annata, praticamente già prefissati e cerchiati sul calendario.

Un torneo di esibizione anticiperà la partecipazione del numero 4 al mondo agli Australian Open, torneo del Grande Slam in cui punta a fare meglio degli ottavi di finale dello scorso anno (nel 2022 si spinse fino ai quarti, soglia superata solo a Wimbledon finora nel 2023).

I primi video

Uno dei compagni di viaggio in questa avventura iberica sarà Luca Nardi, che ha annunciato pubblicamente di svolgere insieme al talentuoso 22enne di San Candido la preparazione. Sui social network sono stati pubblicati alcuni estratti degli allenamenti svolti in questi giorni da Jannik Sinner, determinato più che mai a confermare (ma non solo) i traguardi ottenuti durante questi mesi.

Si ripartirà dal cemento (seppur outdoor) in cui ha mostrato soprattutto in quest'ultimo periodo di essere uno dei giocatori migliori al mondo sulla superficie. Melbourne potrà essere un'occasione importante per dare seguito ai miglioramenti mostrati.

