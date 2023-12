Vagnozzi esalta Sinner: "Jannik non vuole morire mai", poi le parole sulle Olimpiadi

© Instagram Simone Vagnozzi

Jannik Sinner è stato il principale protagonista del tennis italiano di questo 2023. L'azzurro ha avuto una crescita impressionante, numeri di rilievo ed è diventato uno dei teenager (ora neanche più) più apprezzati sul panorama mondiale.

Le vittorie contro il numero uno al mondo Novak Djokovic hanno fatto scalpore ed hanno evidenziato una crescita enorme del tennista italiano che ha concluso la stagione come numero 4 delle classifiche mondiali. Sinner ha vinto il Masters 1000 di Toronto, ha raggiunto la finale alle Finals di Torino e ha riportato la Davis in Italia - letteralmente da protagonista assoluto - dopo una lunga attesa e un'assenza che mancava da ben 47 lunghi anni.

Insomma l'Italia sembra essere davvero in buone mani. Grandi meriti vanno anche al suo team, che vede principali protagonisti il coach Simone Vagnozzi e il super coach Darren Cahill. Proprio Vagnozzi è stato premiato come coach dell'anno ed ai microfoni del Messaggero ha commentato la stagione del tennista altoatesino.

Un 2023 da incorniciare per Jannik Sinner e tutto il suo team e il coach Simone Vagnozzi ha parlato della stagione e dei suoi obiettivi per il futuro. Ecco le sue parole nello specifico: "I tornei del Grande Slam e le Olimpiadi sono la priorità, poi vogliamo stabilizzarci nel ranking e arrivare alle semifinali Slam e ai tornei Masters 1000.

Poi con continuità Jannik può raggiungere anche qualche successo, magari chissà proprio alle Olimpiadi. Attualmente non pensiamo al numero uno in classifica ma attraverso il lavoro si può raggiungere la cima.

L'Olimpiade arriva in un momento particolare della stagione e bisogna cambiare la superficie tre volte in poco tempo e non sarà semplice. Le Olimpiadi? Ha già fatto grossi passi in avanti, basta vedere atteggiamento e cosa è accaduto a Torino e in Coppa Davis.

Anche quando Sinner sembra stanco poi sorprende anche noi del team e tira fuori energie extra. Jannik non vuole morire mai, lo abbiamo visto anche al Masters con Daniil Medvedev dove per me ha giocato il miglior set".