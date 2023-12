Binaghi: "Sinner non è nato dal nulla. Speriamo di recuperare Berrettini e Musetti"

© Clive Brunskill/Getty Images

L'impresa compiuta dai ragazzi capitanati da Filippo Volandri, capaci di riportare in Italia la famosa insalatiera dopo 47 anni, ha trovato inevitabilmente spazio anche ai Gazzetta Sports Awards. Il trionfo degli azzurri ha ricevuto il premio come exploit dell'anno e a rappresentare tutto il movimento alla cerimonia organizzata a bordo della MSC Fantasia a Napoli sono stati capitan Volandri e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.

Quest'ultimo ha posto l'accento sul futuro del tennis tricolore sottolineando l'importanza del gruppo. Jannik Sinner ha guadagnato una menzione speciale, ma Binaghi crede fermamente anche in Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

Il primo ha probabilmente vissuto una stagione al di sotto delle aspettative mostrando grande discontinuità; mentre il secondo ha dovuto fare i conti con i continui problemi fisici. L'ultimo infortunio - quello subito alla caviglia agli US Open - ha posto fine al suo 2023 tennistico anzitempo.

Binaghi: "Sinner non è un fenomeno nato dal nulla"

"Siamo stati passeggeri fortunati di questo viaggio, gran parte dei meriti va al nostro capitano, che è stato capace di tirare fuori il meglio dai nostri ragazzi.

La nostra traversata è stata lunga, più lunga di quella del Napoli" , ha detto Binaghi nelle parole riportate dal sito ufficiale della FITP. "Siamo in un momento straordinario, non so dove ci porterà questa popolarità, ma abbiamo le cinture ben allacciate e siamo pronti a vivere nuove sfide.

Lotteremo per tante cose e per tanti anni. Sinner non è un fenomeno nato dal nulla, abbiamo una generazione di ragazzi che tutto il mondo ci invidia. L’anno prossimo speriamo di recuperare Berrettini e Musetti, sarà l’anno di tutti” .