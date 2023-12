Mouratoglou risponde a Norrie: "Jannik Sinner meglio di Carlos Alcaraz nel 2024"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

La stagione 2024 inizierà tra pochi giorni con la United Cup che si terrà dal 29 dicembre. Tra i protagonisti ci sarà il numero 1 del mondo e pluricampione Slam Novak Djokovic che cercherà di portare il titolo alla Serbia.

Il tennista originario di Belgrado sarà l’uomo da battere anche nel 2024 data la stagione conclusa in cui ha vinto 3 Slam (AO, RG e US Open e perdendo in finale Wimbledon), le Nitto ATP Finals tenute a Torino (grazie a questo successo è il tennista ad aver vinto più Tornei dei Maestri scavalcando Roger Federer,ndr.) e ha conservato il numero 1 del Rankng ATP.

L’interrogativo che si pongono i fan e gli addetti ai lavori è quello relativo a colui che riuscirà a spezzare l’egemonia di Nole. Sull'argomento si è pronunciato di recente Patrick Mouratoglou che ha risposto al parere espresso da Cameron Norrie ( il britannico ha citato Alcaraz come principale contender).

Mouratoglou dichiara chi sarà il numero 2 nella stagione 2024

L’ex coach del danese Holger Rune in risposta al britannico si è soffermato su 2 tennisti in modo principale: il giovane spagnolo Carlos Alcaraz e l’altoatesino Jannik Sinner.

Mouratoglou ha dichiarato: “Penso che il 2024 sarà ancora l’anno di Novak Djokovic, ma chi sarà tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner il n.2? Credo che Jannik sia pronto per questo ruolo. L’anno prossimo può essere quello in cui Sinner ha modo di rivaleggiare con Djokovic più di Alcaraz, per quanto ha fatto vedere negli ultimi mesi del 2023.

Ritengo che sarà pronto per competere al 100% ai massimi livelli, ben più di quanto ha fatto in questa stagione”. Il coach francese ha proseguito spiegando: “È vero, Alcaraz ha ottenuto risultati migliori finora: ha vinto due Slam, più 1000, è davanti in classifica, è stato numero uno e probabilmente sulla terra rossa gli è superiore.

Penso però che su altre superficie, con lo stile di gioco che ha messo in mostra, Jannik possa essere superiore a Carlos per la sua capacità di prendere il tempo all’avversario e di giocare la palla con grande velocità”.

Infine, ha concluso affermando: “Chiaramente, in questo sport è tanto una questione di fiducia. Per questo, penso che l’ultima parte del 2023 abbia dato a Jannik quella sensazione di essere pronto per vincere tornei importanti.

Sì, ha perso la Finale a Torino contro Djokovic, ma ha battuto Novak due volte in 12 giorni e vinto la Coppa Davis. Quest’ultimo risultato è un’incredibile spinta per lui. Mi ricorda il 2011 di Nole, quando fu protagonista di una stagione pazzesca, reduce dal successo in Davis dell’anno prima.

Per questo ritengo che Sinner possa fare molo bene, avendo più soluzioni nel suo tennis rispetto al passato, venendo a rete più spesso e con maggior efficienza. Credo quindi che sappia leggere meglio il gioco e possa adattarsi a molte più situazioni. Djokovic è sempre in vantaggio, ma Sinner sarà il n.2 al termine del 2024”.