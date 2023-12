Petkovic: "Con la Davis Novak Djokovic e Jannik Sinner hanno onorato i loro paesi"

© Clive Brunskill/Getty Images

Novak Djokovic e Jannik Sinner sono stati i veri e assoluti protagonisti di questo finale di stagione. Da un lato il 36enne ha completato un'annata da record non mollando mai e vincendo le Atp Finals di Torino e partecipando come assoluto protagonista (anche perdendo) alla Coppa Davis con la Serbia.

Per Nole è stato comunque un anno straordinario e addirittura a 36 anni ha vinto tre titoli del Grande Slam e una serie incredibile di record. E ha terminato la stagione al numero uno nel ranking (superando così le 400 settimane in testa alla classifica).

Dall'altro lato Jannik Sinner, astro nascente del tennis italiano e in grande crescita negli ultimi mesi. Due personaggi che hanno trascinato tutto il tennis mondiale negli ultimi mesi. Sinner e Djokovic si sono sfidati due volte alle Atp Finals di Torino: nella fase a gironi Jannik ha avuto la meglio vincendo il tiebreak decisivo mentre poi si è dovuto arrendere in finale con un Nole scatenato che ha battuto in poche ore prima Alcaraz e poi appunto Jannik, reduce comunque da una settimana straordinaria.

In Davis Sinner si è preso la sua rivincita annullando tre match point e battendo Djokovic sia nel singolare che nel doppio, regalando all'Italia la Coppa Davis. L'ex tennista Andrea Petkovic è intervenuta al podcast di Rennae Stubbs ed ha parlato dei due tennisti e di come abbiamo dato il massimo dopo le Atp Finals, raggiungendo subito i compagni in Davis per le finali di Malaga.

La Petkovic ha dichiarato: "Penso che vada sottolineato a più riprese, Djokovic e Sinner hanno giocato tanto nel finale di stagione, ma sono andati a Malaga per il loro paese e hanno dato il massimo. Sono sicuro che li vedremo anche in Australia lottare per la vittoria degli Australian Open".

Petkovic ha dichiarato: "Nole e Jannik hanno sacrificato parte del loro tempo per giocare per il proprio paese e anche nei loro volti tutti notavano la grande voglia di vincere. È stato davvero bello e i loro match sono stati pazzeschi".

Djokovic e Sinner sono stati i protagonisti del 2023 e sicuramente faranno parte di coloro che lotteranno per la vittoria anche nella prossima stagione.