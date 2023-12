Jannik Sinner rivive i momenti vissuti alle Finals: "A Torino mi sono sentito a casa"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Ieri a Milano, in occasione dei SuperTennis Awards, Jannik Sinner è stato premiato come miglior giocatore dell'anno. Gli oscar del tennis italiano sono andati dunque al numero uno azzurro, autore di una stagione meravigliosa, che lo ha consacrato non solo agli occhi dei suoi tifosi, ma di tutti gli appassionati di questo sport, come uno dei tennisti più forti al mondo.

L’altoatesino si è concesso ad una lunga chiacchierata al suo amico Max, che lo aveva già intervistato anni fa, quando era poco più che un adolescente e muoveva i primi passi in questo mondo.

Sinner ha ammesso di non aver mai sentito, prima delle Finals di Torino, e la Coppa Davis, un coro per dei giocatori di tennis: “E’ stata una grandissima emozione. Sentire la connessione con il pubblico è forse la cosa più bella che ci possa essere.

Il pubblico mi ha fatto sentire a casa. Se ho raggiunto così tanti risultati positivi significa che ho lavorato tanto. E non si parla di pochi mesi, ma un anno. Per girare così tanto devi essere preparato fisicamente.

Ma la mia voglia di lavorare, unita a quella del mio team, ha formato una combinazione di successo”, ha detto orgoglioso.

Jannik racconta il rapporto con il padre

Papà Hanspeter ha svolto un ruolo importante in questa crescita.

Jannik racconta cosa significa averlo sempre con lui: “Da quando sono andato via da casa non ho avuto tanto tempo con i miei genitori. paradossalmente godo della sua presenza più ora, tipo in tornei in cui abbiamo una casa come Indian Wells, per passare del tempo con lui.

Lui ha sempre lavorato tanto,ma negli ultimi due anni ho visto che era un po' giù. Era in cucina da 40 anni, e ho deciso di provare a tirarlo fuori da quella situazione, così da vedere un po’ come vivo io”, ha spiegato.