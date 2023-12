Jannik Sinner: "La pressione va presa con il sorriso. L'obiettivo è confermarsi"

© Al Bello/Getty Images

Jannik Sinner pensa già alla prossima stagione. L'altoatesino si è concesso una piccola pausa dopo aver conquistato la Coppa Davis, ma domani inizierà la sua preparazione in vista del 2024 tennistico. Impossibile non pensare alle possibilità di vittoria agli Australian Open, perché Sinner ha dimostrato di possedere il talento e le abilità per battere chiunque.

Impossibile non pensare alle due vittorie ottenute contro Novak Djokovic: la prima nel Gruppo Verde alle ATP Finals; la seconda in Davis annullando tre match point consecutivi. In occasione dei SuperTennis Awards, gli Oscar del tennis italiano assegnati a Milano, Sinner ha rilasciato un'intervista eslcusiva proprio ai microfoni di SuperTennis.

Sinner: "La pressione è un onore ma va presa con il sorriso"

“Ci ha fatto bene staccare un po’ . Sono andato a sciare e questo mi ha portato tanta tranquillità. Da domani, però, si riparte con la vita ‘normale’ : giocare a tennis e allenarmi.

Credo di essere cresciuto sia in campo che fuori. Quando fai esperienze del genere in campo, migliori anche fuori dalle competizioni. Mi sento sempre uguale, però andando avanti è normale che una persona migliori.

Girare il Tour anno dopo anno ti fa sentire più tranquillo. Mi sento cresciuto" , ha dichiarato Sinner. "Match point annullati a Djokovic? Da quando ho lasciato Malaga, sinceramente, ho provato a non pensare al tennis per una settimana.

Mi ha fatto bene. Ormai è passato, festeggiamo un bel successo ma domani iniziamo a pensare alla nuova stagione. L’obiettivo è confermare la mia posizione. La pressione è un onore ma va presa con il sorriso.

La prima cosa da fare è ripetere una stagione da numero quattro. L’anno prossimo sarà difficile e ricco di nuove sfide, ma sono felice di essere in questa posizione. Vedremo come andranno le cose” .