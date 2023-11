L'umiltà di Jannik Sinner: "Non conta quanto uno vince, devo sempre lavorare"

© Marco Luzzani/Getty Images

Dopo la splendida e storica vittoria in Coppa Davis per Jannik Sinner è tempo di meritate vacanze. Il numero 4 al mondo sta riposando dopo un 2023 ad altissimo livello, tantissime vittorie e un finale di stagione grandissimo.

Basta sottolineare che in questa stagione Sinner ha battuto per ben 10 volte tennisti della Top 5, e tre volte il numero uno al mondo (due volte Djokovic e una Alcaraz). I due successi sul campione serbo negli ultimi dieci giorni hanno creato grande scalpore intorno a lui e Sinner è uno degli italiani del momento.

Anche per questo gli è stata concessa una standing ovation ieri sera, Sinner era presente al match di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund, non è andata bene ai rossoneri ma Jannik ha ricevuto un grandissimo tributo dai tifosi a San Siro.

Inoltre gli amanti del gossip hanno notato la presenza di Maria Braccini, sua storica fidanzata che alcuni davano invece per ex. A San Siro era presente poi anche l'altro nostro tennista italiano Matteo Berrettini. Nel pre gara Sinner ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Sky Sport, parlando con il giornalista Gianluca Di Marzio.

Ovviamente si è parlato della partita con Sinner - noto tifoso rossonero - che ha parlato della squadra di Pioli. Non potevano mancare però riferimenti alla Coppa Davis e alle prestazioni del tennista. In studio anche l'ex tecnico Fabio Capello, grande fan del numero uno azzurro.

Sinner ha parlato così: "I cori del pubblico sono un'emozione enorme per me, non sto neanche a descriverla e mi dà grande positività. Ma sono qui solo per sostenere la squadra". Parlando di sé Jannik ha continuato: "Ho ventidue anni, mi fa piacere questo affetto ma ho ancora tanto da lavorare".

Lo stesso Capello ha esaltato l'azzurro proseguendo: "Mi ha fatto piacere conoscerti, sei una bella persona e davvero molto umile e questo conta. Siamo tutti contenti di quello che hai fatto". Sinner ha fatto foto anche con altri protagonisti (vedi quella con l'ex calciatore Zlatan Ibrahimovic) e poi ha proseguito: "La cosa più importante è rimanere uguali come persona.

Non conta quanto uno vince, bisogna sempre continuare a lavorare. Sono numero 4 al mondo e ho vinto la Coppa Davis ma voglio solo continuare a lavorare e migliorarmi". E infine conclude: "Mi fa piacere che dite che sono un bravo ragazzo e un esempio ma so che posso ancora dare e imparare tanto. Anche parlare con voi ora mi aiuta a migliorare".