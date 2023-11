Jannik Sinner, risolto il mistero fidanzata: ora è ufficiale

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner ha vissuto un 2023 straordinario. Diversi titoli vinti, Best Ranking e l'ingresso nella storia grazie alla vittoria della seconda Coppa Davis dove il suo ruolo è stato decisivo. Tutti noi ricorderemo per anni la vittoria in semifinale contro Novak Djokovic, match dove Jannik ha annullato ben tre match point e poi ha battuto il numero uno al mondo (e per alcuni della storia) anche nel doppio.

Sinner è sempre più protagonista delle pagine nazionali e sta ricalcando le orme di fenomeni sportivi come Valentino Rossi e Alberto Tomba o anche nel femminile come Carolina Kostner e la nostra Flavia Pennetta.

La mentalità di Jannik di costante lavoratore è ciò che sorprende positivamente ma in tanti tra fan e addetti ai lavori sono curiosi anche sulla vita privata dell'atleta azzurro. Qual'e' il suo piatto preferito e qual'e' la squadra del cuore, e stasera Jannik è tra l'altro a San Siro a seguire il suo Milan (bellissima la standing ovation nel prepartita) ma non potevano mancare curiosità riguardo al gossip.

Qui Jannik è molto riservato e tende a evitare qualsiasi rivelazione da questo punto di vista. Jannik Sinner è stato fidanzato in passato e per diverso tempo con la modella Maria Braccini ma si era discusso della rottura tra i due e si parlava della modella e influencer Laura Margesin come sua nuova fidanzata.

Non ci sono molti scatti insieme, i due sono stati pizzicati diverso tempo fa in vacanza ma tendono a mantenere costantemente la privacy. Nelle ultime ore si è parlato molto di questo fidanzamento ma noi di Tennisworlditalia ne avevamo parlato già qualche settimana fa: Maria Braccini era alle Finals ad assistere al match tra Jannik e Novak Djokovic e ora in questi minuti vi è un'ulteriore conferma.

Il tennista e la bella influencer sono presenti insieme a San Siro, un ulteriore indizio riguardo la coppia con Jannik che sembrerebbe quindi ancora molto affiatato con la prima fidanzata individuata dai tabloid. Ora la conferma è ancora più ufficiale, Jannik e Maria sono una coppia: