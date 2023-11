Becker pazzo di Jannik Sinner: "Crescita impressionante. Il tennis è in buone mani"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il finale di stagione vissuto da Jannik Sinner non lascia spazio ad altre interpretazioni: l'altoatesino sarà uno dei protagonisti del circuito maggiore per molti anni. L'azzurro ha conquistato i tornei ATP 500 di Pechino e Vienna battendo in finale Daniil Medvedev, tennista che lo aveva sconfitto sei volte consecutive.

Sinner ha poi raggiunto una prestigiosa finale al Torneo dei Maestri perdendo solo contro una delle migliori versioni di Novak Djokovic. Il 22enne di San Candido è poi diventato l'eroe della spedizione azzurra in Coppa Davis; una spedizione che si è conclusa con il secondo storico successo dell'Italia nella più importante manifestazione a squadre.

Uno dei primi a complimentarsi con Sinner e con il team italiano è stato Boris Becker. L'ex campione tedesco ha espresso parole di grande ammirazione nei confronti di Sinner in una recente intervista rilasciata a Eurosport Germania.

Becker pazzo di Jannik Sinner: "Crescita impressionante"

“La sua crescita è stata impressionante. Lui è sempre stato pericoloso, ma ora possiede una certa consistenza e una attitudine rilassata sul campo: questo lo rende ancora più temibile e lo aiuta anche nelle fasi critiche di gioco.

È un ragazzo educato e riservato, nonostante sia una superstar, ed inoltre è incredibilmente simpatico" , ha detto Becker. "Quest'anno è la base per il prossimo grande passo, che deve essere quello di raggiungere la finale di un torneo del Grande Slam e magari anche vincerlo.

Il tennis è in buone mani. Insieme al trio di Carlos Alcaraz, Holger Rune e Ben Shelton, sentiremo molto parlare di lui il prossimo anno” . Becker ha iniziato a collaborare da poche settimane con Rune e i frutti del suo lavoro si sono già visti nell'ultima parte del 2023. Il danese sembra infatti aver risolto i suoi problemi e cambiato passo.