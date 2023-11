Bertolucci: "Con Jannik Sinner diventa tutto più facile. Italia destinata a dominare"

Lo stupendo messaggio di Jannik Sinner per Tathiana Garbin: "È un giorno importante" 1 giorno fa

Oggi, invece, tornato scortati dalla polizia solo per frenare l’entusiasmo delle persone. Sono due situazioni agli antipodi. I social e le televisioni ti fanno vivere l’avvenimento minuto per minuto” .

"Questa è una squadra giovane, speriamo ci sia anche il recupero di Matteo Berrettini. È una sfida destinata a dominare nei prossimi anni. Davis 1976? Siamo tornati scortati dalla polizia per paura dei disordini.

L'ex tennista italiani ha innanzitutto elogiato Jannik Sinner , vero eroe Davis. L'altoatesino ha vinto tutte le partite disputate alle Finals di Malaga: tre in singolare e due in doppio con Lorenzo Sonego . “Che il ragazzo valesse lo abbiamo detto e ripetuto mille volte.

L'Italia, alla fine, ha giocato e vinto quella finale chiudendo in doppio con il duo Adriano Panatta e Paolo Bertolucci .

Escludendo il fattore di immediatezza che oggi restituiscono televisioni e social network, il primo storico successo ottenuto dall'Italia nel 1976 in Coppa Davis ha vissuto dei festeggiamenti completamente diversi. Anche la vigilia della finale con il Cile è stata caotica a causa dell'elevato numero di personaggi e movimenti politici che si sono opposti alla presenza degli azzurri all'Estadio Nacional, simbolo della repressione del regime dittatoriale di Pinochet.

