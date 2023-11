Binaghi: "Tutto il mondo ci invidia Sinner. Djokovic? Mi tengo Jannik"

© Clive Brunskill/Getty Images

Grande entusiasmo in casa Italia anche il giorno dopo. L'Italia ha vinto la Coppa Davis ed è nella storia dello sport italiano. Jannik Sinner e non solo, un trionfo che certifica la crescita di un movimento e di uno sport in netta crescita.

Le Atp Finals prima e ora la Davis, gli italiani si stanno innamorando pian piano di questo sport e Angelo Binaghi non può che sorridere. Il presidente della Fit era a Malaga con la squadra e ha esultato ai colpi di Sinner e delle vittorie azzurre.

Binaghi è intervenuto in queste ore - in diretta telefonica - a Storie Italiane su Rai1 ed ha parlato della vittoria degli azzurri. Ecco le sue parole nello specifico: "Stiamo tornando in Italia, è un grande risultato e siamo contenti tutti.

Sinner? È un fenomeno straordinario ed è un ragazzo di una educazione e un'intelligenza straordinaria. Ce lo invidia tutto il mondo, non solo di tennis ed è un leader di un grande gruppo. Voglio ricordare tutti, sono un gruppo di amici che hanno fatto la storia e sorridere un intero paese.

Se mi aspettavo questo successo? Noi l'avevamo visto da prima, tutti gli esperti di tennis ce lo dicevano anche se non mi aspettavo questa vittoria. Sinner sta facendo conoscere il nostro paese nel mondo e con una grande immagine.

È un ragazzo educatissimo e di grande immagine. Il 4 Dicembre faremo una grande festa, i ragazzi lo meritano ma non solo. Non c'è solo Sinner: abbiamo anche altri successi, le italiane vice campioni del mondo e i giovani alle NextGen.

Poi dobbiamo festeggiare anche i successi organizzativi di Roma e di Torino". Poi su Sinner e Djokovic? "Nole è il più grande campione di tennis della storia ma io mi tengo Sinner. Lui è un messaggio positivo per il nostro paese, ha 22 anni ed è orgoglioso di rappresentare il nostro paese".

Insomma tutti pazzi per Jannik Sinner, non solo gli sponsor ma anche il mondo dello sport con l'Italia che sembra avere un nuovo simbolo. E Binaghi lo ha chiarito: "Jannik ha grandi ambizioni anche per il 2024, l'asticella è sempre più in alto e Jannik cercherà di dare il massimo, a partire dagli inizi di Gennaio in Australia".