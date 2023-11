Lo stupendo messaggio di Jannik Sinner per Tathiana Garbin: "È un giorno importante"

© Fran Santiago/Getty Images

Una vittoria destinata a restare nella storia del tennis italiano. Nelle ultime ore si è parlato tantissimo della vittoria dell'Italia in Coppa Davis, il secondo successo nella storia di questa nazione e un evento che mancava da quasi mezzo secolo (47 anni per la precisione).

Una notizia sportiva straordinaria e tanta emozione per il numero quattro al mondo e numero uno italiano Jannik Sinner, assoluto protagonista della competizione. I tre match point annullati a Novak Djokovic in semifinale resteranno nella storia del nostro tennis e a fine del torneo tutti insieme hanno esultato per questo straordinario risultato.

Una vittoria stupenda e che fa sognare tutti gli appassionati di questo magnifico sport. Allo stesso tempo tutti siamo consapevoli che il tennis è un gioco e che nella vita ci sono diverse cose più importanti.

Il numero uno azzurro Jannik Sinner ha tenuto a ribadirlo in conferenza stampa e ha avuto parole molto belle ed emozionanti per la capitana della squadra femminile di tennis Tathiana Garbin con la donna che vive un momento molto delicato nel corso della sua vita.

Nel corso della conferenza stampa post vittoria Jannik Sinner e capitan Filippo Volandri hanno però voluto dedicare questo successo a Tathiana Garbin, ex tennista e ct della squadra femminile di tennis. Tathiana sta vivendo un momento molto delicato e in queste ore (proprio nella giornata di oggi) subirà un intervento per il tumore che l'ha colpita, una seconda operazione sulla recidiva del tumore.

Emozionanti le parole di Sinner che ha voluto esprimere quello che sentono tanti appassionati di tennis in questo momento: "È un giorno importante per Tathiana e spero che questa vittoria possa darle forza. Saremo tutti con lei.

Qua si parla di vincere la Coppa Davis, si fa la storia e siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è qualcos'altro e dobbiamo sentirci tutti fortunati per essere in questa posizione in cui siamo. In queste ore siamo tutti con lei".

E anche capitano Volandri ha voluto appoggiare totalmente le parole del suo tennista. Belle parole e un gran bel pensiero in una giornata importante per la storia del tennis italiano.