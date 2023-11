Jannik Sinner: "Una vittoria davvero speciale. Siamo giovani e affamati"

© Clive Brunskill//Getty Images

Una serata indimenticabile. Dopo 47 anni l'Italia è tornata sul tetto del mondo ed ha conquistato la seconda Coppa Davis della sua storia, la conferma di una crescita del movimento e la vittoria di un tennista chiamato Jannik Sinner.

Il tennista altoatesino è stato il principale protagonista di questo successo, colui che è riuscito nel portare in alto il nome del tennis italiano. In finale Jannik ha chiuso i giochi, ha battuto nettamente (facendolo sembrare un principiante) un tennista di livello come Alex De Minaur, numero 12 delle classifiche mondiali.

Un 6-3;6-0 che ha fatto sognare tutta Italia e che ci ha portato nella storia. Gran merito anche a Matteo Arnaldi, bravo nella battaglia contro Alexei Popyrin. Nella classica conferenza post partita il tennista azzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Cahill? Penso sia stato molto importante per me, mi ha aiutato nella crescita come giocatore e sento di aver avuto grande fiducia.

Ovviamente ha dato qualcosa di nuovo al team e il mix tra lui e Vagnozzi mi ha regalato stabilità. Abbiamo lavorato molto bene. Ovviamente aiuta che io adoro questa superficie e il chiuso e gli ultimi tornei dell'anno sono sempre indoor.

Nell'ultimo mese mi semino sentito abbastanza bene e questa vittoria è importante per me e tutto il team". Come Sinner anche Novak ha vinto la Davis nel 2010 (fasi iniziali della carriera) e dopo ha vinto tanto, i tifosi azzurri si augurano lo stesso per Jannik e l'azzurro ha commentato: "Qui è diverso, non giochi per te stesso ma per tutta la squadra.

Credo che ognuno di noi era entusiasta di fare parte di tutto questo, ringrazio la squadra per Bologna dove non ho potuto esserci. Ho giocato venendo da Torino dando il 100 % e penso che tutta la squadra si è spinta al limite, è stata la chiave per il successo.

Siamo tutti giovani ed abbiamo grande potenziale. Tranne Simone che ha giocato la Davis per 15 anni (ride). Siamo affamati e speriamo di vincerla ancora una volta. Certo, ora sappiamo di averla conquistata almeno una volta ed è una sensazione speciale, una cosa che ti cambia la vita".