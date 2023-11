Jannik Sinner è il primo nella storia: contro Djokovic non c'era riuscito nessuno

© Clive Brunskill/Getty Images

I numeri di Jannik in questo 2023 sono esponenziali. La crescita sta lasciando tutti a bocca aperta, l'azzurro in poco tempo è cresciuto in tutti i fondamentali e ora sembra essere davvero mostruoso. Lo avevamo capito alle Atp Finals di Torino dove si era arreso solo in finale a Novak Djokovic, ma era apparso stanco dopo una settimana pesante.

Un piccolo incidente di percorso ma Jannik è tornato in queste Finali di Malaga e sembra più forte che mai. L'Italia è tornata in finale dopo anni, l'ultima volta era nel lontano 1998 ma ora Jannik sembra più carico che mai.

Sia ai Quarti che in semifinale l'Italia era sotto 1-0 ma Jannik si è preso la squadra sulle spalle ed ha trascinato gli azzurri vincendo prima nel singolare e poi nel doppio insieme all'amico Lorenzo Sonego, anch'egli apparso in buone condizioni per il doppio.

Se contro l'Olanda si erano detti soddisfatti Jannik Sinner ha fatto letteralmente la storia contro la Serbia. Dopo anni Jannik è stato il primo tennista a battere Novak Djokovic in un singolare di Davis e lo ha poi battuto poche ore dopo anche nel doppio dove il serbo era in coppia con Miomir Kecmanovic.

Ma è il match di singolare che resterà nella storia: lo abbiamo pensato tutti, Sinner era spacciato. 4-5 e 0-40 sul servizio dell'azzurro nel set decisivo con Djokovic che ha avuto tre match point. Con la sua consueta freddezza Jannik li ha annullati ed ha pareggiato i conti brekkandolo in maniera decisiva nel game successivo.

7 a 5 e storia fatta, Jannik è stata l'arma decisiva per battere Novak Djokovic e la sua Serbia. L'azzurro è il primo tennista nella storia ad annullare tre match point consecutivi a Novak Djokovic e poi vincere il match contro il serbo.

Nole viene considerato da molti come il tennista più forte della storia e lo è sicuramente dal punto di vista mentale ma stavolta è caduto nella rete di Jannik che ha eliminato Djokovic e la sua Serbia.

Per l'azzurro ora c'è il passo decisivo e stavolta sul suo cammino c'è l'insidiosa Australia, nazione ostica soprattutto visto un doppio fortissimo. Per l'Italia sarà fondamentale chiudere 2 a 0 e fare così la storia dopo anni.