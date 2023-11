Sonego scherza con Jannik Sinner: "Forse siamo più bravi a Fifa che in doppio"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il doppio è spesso risultato fatale all'Italia nelle ultime esperienze in Coppa Davis. Quest'anno, invece, la storia sembra essere decisamente cambiata. Sia ai quarti di finale contro l'Olanda che in semifinale con la Serbia, il team azzurro ha dovuto disputare il doppio decisivo.

Capitan Filippo Volandri ha schierato in entrambi i casi Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, che non hanno perso nemmeno un set e hanno permesso all'Italia di tornare in finale nella storica manifestazione a squadre dopo 25 anni.

I due hanno dato vita a un simpatico siparietto durante l'intervista rilasciata a SuperTennis. Sonego ha infatti scherzato con Sinner pensando alle loro partite al famoso gioco FIFA, denominato EA Sports FC quest'anno , dedicato al calcio.

Sonego scherza con Sinner: "Forse siamo più bravi Fifa che in doppio"

Sonego, autore di due ottime prestazioni in doppio, ha dichiarato: “È una bella emozione. Oggi è stata una vittoria sofferta.

È stata dura seguire i due match di singolare: entrambi estremamente combattuti. Potevano davvero finire diversamente, ma devo fare i complimenti sia a Lorenzo Musetti che a Sinner. Jannik ha rigirato una partita che ormai sembrava persa e poi ha giocato un bel doppio.

Siamo contenti. Fifa? A Fifa siamo più bravi e vinciamo più facilmente. Qui dobbiamo sudare un po’ di più” . Sinner è invece partito dai tre match point cancellati a Novak Djokovic. “Oggi il livello era molto alto.

Sono partito bene, poi ho fatto qualche errore in più nel secondo. Il terzo set può andare da una parte o dall’altra. Sono stato bravo a giocare i punti importanti bene. Quando fronteggi tre match point, può andarti anche male.

Oggi è andata bene. In doppio abbiamo giocato un ottimo tennis con tanta intensità. Sonego mi ha trasmetto molta energia. Domani sarà una giornata importante per noi” .