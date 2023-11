Volandri: "Jannik Sinner è stato strepitoso. Questo risultato parte da lontano"

© Fran Santiago/Getty Images

L'Italia ha raggiunto l'ottava finale di Coppa Davis della sua storia superando con un significativo 2-1 la Serbia. A un passo dalla sconfitta, Jannik Sinner ha reagito da campione e ha annullato tre match point consecutivi a Novak Djokovic con la calma dei più forti.

Il serbo ha perso raramente battaglie di tale portata, ma l'altoatesino ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e riportato in corsa la sua squadra. In doppio, il tennista di San Candido ha poi completato l'opera insieme a uno straordinario Lorenzo Sonego.

Filippo Volandri ha deciso di puntare su di loro anche nella sfida con l'Olanda e ha avuto ancora ragione. Il capitano azzurro ha spesso ricevuto delle critiche eccessive, ma ha sempre risposto con il lavoro ed è vicinissimo a una storica vittoria.

Nell'ultimo atto del torneo, però, bisognerà fare attenzione all'Australia di Alex de Minaur. Tre delle sei sconfitte subite dall'Italia in finale sono arrivate proprio contro gli australiani.

Volandri: "Jannik Sinner è strepitoso.

Siamo stati bravi"

“Questo risultato parte da lontano, se penso alla sfida con il Canada e dove siamo oggi vuol dire tanto. Dopo il secondo singolare ero contento, ho detto ai ragazzi che ce la saremmo giocata fino alla fine.

Jannik è stato strepitoso per i match point annullati e per come ha interpretato il doppio. Avevamo consapevolezza, siamo stati bravi” , ha dichiarato Volandri ai microfoni di Sky Sport. Il capitano, in conferenza stampa, ha poi aggiunto: "Jannik è il nostro punto di forza.

Ci trasmette molta energia e fiducia. Non è solo un grande giocatore, ma anche una grande persona. Questa è la cosa che mi piace di lui. Credo che giocherà domani( ride, ndr) . Australia? È una squadra diversa dalla Serbia.

Forse sono più simili all’Olanda considerando sia il singolare che il doppio. Ma dobbiamo pensare a noi stessi, goderci questa giornata ed essere concentrati per la finale di domani” .