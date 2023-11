Jannik Sinner: "Giocare una finale di Coppa Davis significa tanto per noi"

© Clive Brunskill/Getty Images for ITF

Un Jannik stellare per entrare nella storia. Battere Novak Djokovic per qualsiasi mortale è già un grandissimo risultato, batterlo due volte nello stesso giorno è da marziani. Ebbene qualcuno c’è riuscito, e quel qualcuno indossava la maglietta azzurra.

È stato finora un Jannik Sinner trascinatore assoluto quello visto in questi giorni a Malaga in Coppa Davis, chiamato a ribaltare le sfide con le altre nazionali dopo le sconfitte dei suoi compagni. Il 22enne altoatesino c’è riuscito anche oggi, vincendo prima il singolare contro il numero uno del mondo e poi, in coppia con Lorenzo Sonego, il doppio decisivo, vendicando così la sconfitta di qualche giorno fa in finale a Torino.

In conferenza stampa il numero uno d’Italia ha commentato soddisfatto il risultato ottenuto, proiettandosi verso la finale contro l’Australia.

Le parole di Jannik Sinner

Al tennista italiano è stato chiesto se si fosse trattato della partita più importante della sua carriera.

“La partita della mia vita, non lo so, ma di sicuro è molto, molto importante. Come ho detto, l'ultima gara aiuta molto se è una gara di squadra, perché si riceve molta energia dai compagni di squadra, da tutta la squadra, e poi il pubblico è diverso.

È stata una bella partita. Ho iniziato molto bene, e ovviamente nel secondo set lui ha alzato il suo livello. Nel terzo set ho cercato di tenere i miei game di servizio e di aspettare una buona opportunità, che è arrivata sul 5-5, e l'ho colta.

Ovviamente era una partita cruciale per tutta la squadra. Alla fine della partita, ero davvero felice per la squadra di poter giocare almeno un doppio decisivo. Abbiamo giocato molto bene e credo che oggi sia stata una giornata molto positiva” ha spiegato Sinner.

L’italiano è riuscito a battere Djokovic per due volte nello stesso pomeriggio. “Sì, significa molto. Ovviamente prima della partita ci siamo detti che quello di oggi era un test molto importante, per capire cosa aspettarci prima della partita.

Poi penso che abbiamo fatto un buon momento tattico anche prima della partita, e poi ovviamente giocare è un po' diverso, ma penso di dover essere molto orgoglioso di come ho gestito la situazione. Come ho detto, sono molto felice per tutti noi, per la squadra, e domani abbiamo una grande opportunità.

È la prima volta che possiamo giocare una finale di Coppa Davis, il che significa molto per noi” ha dichiarato l’azzurro. Sinner ha concluso parlando della finale contro il team australiano, in particolare del suo possibile incrocio con De Minaur, e delle scelte di Volandri.

“Non sappiamo chi giocherà. Sì, dobbiamo decidere. Sai, ho un sacco di ore nelle gambe. Questo lo so. Se giocherò contro di lui, sarà diverso. Sai, le finali, come ho detto, sono sempre diverse. Ma vediamo.

La decisione spetta a lui. È il capitano della squadra. Quindi può rispondere lui” ha risposto il campione italiano.