Mostruoso Jannik Sinner: è storia contro Novak Djokovic, raggiunto Nicola Pietrangeli

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo la sconfitta di Musetti, tutti i tifosi italiani si auguravano un'impresa clamorosa da parte di Jannik Sinner per restare in corsa nella semifinale di Coppa Davis. La speranza è cresciuta dopo il primo set, forse nessuno ci credeva più dopo il 4-5 0-40 del terzo decisivo set: ma il tennista altoatesino si è superato ancora una volta annullando tre match point e riuscendo a battere il campionissimo Novak Djokovic per 7-5.

Una vittoria che sarà ricordata per tantissimo tempo nella storia dell'Italia, così come quella delle Atp Finals seppur durante la fase a gironi.

Il record

Il giocatore azzurro, che ora cercherà di portare a casa il punto decisivo insieme a Lorenzo Sonego in doppio, ha conquistato un record impressionante proprio grazie a questo successo.

Infatti, il numero 4 del mondo è l'unico insieme a Nicola Pietrangeli ad aver battuto il numero uno nel corso di una sfida di Coppa Davis. Nel 1960 l'ex giocatore riuscì a spuntarla sull'australiano Neale Fraser: ora, al ristrettissimo elenco, si aggiunge l'impresa di Sinner contro Nole, che non perdeva addirittura dal 2011 in questa competizione (in una semifinale contro Juan Martin del Potro).

Sono invece 11 le sconfitte accumulate nel corso degli anni dai tennisti italiani contro i migliori della classifica. Si tratta della seconda vittoria in poco meno di due settimane per l'atleta allenato da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill contro il 36enne di Belgrado: negli ultimi mesi l'altoatesino è stato senza ombra di dubbio uno dei tennisti migliori di tutto il mondo, forse dietro allo stesso Djokovic per i risultati che ha comunque raccolto (un esempio il trionfo alle Atp Finals).