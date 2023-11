Cahill esalta Jannik Sinner: "Contro i grandi è come una piccola tigre"

© Fran Santiago

C'è grandissima attesa per la sfida che si sta tenendo in queste ore tra Italia e Serbia, match valido per la semifinale di Coppa Davis. In questi minuti si sta tenendo il primo match ma nel nostro paese e in generale in tutto il mondo c'è grandissima suspence per il secondo match, la sfida tra Jannik Sinner e il numero uno al mondo Novak Djokovic.

Terza sfida in pochi giorni con i due che si sono affrontati anche nella finale delle Atp Finals di Torino ma ora invece rappresenteranno - nelle finali di Malaga - il proprio paese. Il super coach del tennista azzurro, l'australiano Darren Cahill, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha trattato di tanti temi.

Ecco le sue parole nello specifico: "Sarà la terza sfida in dodici giorni ed è curioso che due atleti del genere si trovino contro in tempi così ravvicinati. Credo che giocare contro il più forte della storia per tre volte di fila è un privilegio e Jannik può solo imparare da queste esperienze.

Si è parlato molto del possibile biscotto con Holger Rune ma quest'anno per noi la sfida era accettare qualsiasi sfida. Vincere o perdere non importa ma Jannik farà di tutto per vincere con Nole così come ha fatto di tutto per vincere contro Rune a Torino, i grandi giocatori fanno così.

Quando Jannik affronta un grande rivale tira fuori quella piccola tigre che ha dentro di sé". Riguardo all'esperienza di Sinner in doppio Cahill prosegue: "La crescita nel doppio? Fa tutto parte del processo e per battere i più grandi tra le cose fondamentali ci sono i punti finali.

Se servizio e scambi non funzionano a dovere si fanno transizioni a rete, slice e tante soluzioni per migliorare". Infine non poteva mancare la domanda all'australiano Cahill: "Finale Italia-Australia? Devo essere come Roger Federer, svizzero e neutrale.

Ma certamente sarebbe una grande gioia". Insomma questione di ore e il nostro numero uno scenderà nuovamente in campo e proverà a esaltare la propria nazione.