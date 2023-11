Volandri e il match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner: "Sarà una partita a scacchi"

© Fran Santiago/Getty Images

Novak Djokovic e Jannik Sinner si affronteranno per la terza volta nel giro di dodici giorni. I primi due match si sono disputati alle Nitto ATP Finals: l'altoatesino si è aggiudicato l'incontro di Round Robin; il belgradese la finale.

Il contesto sarà completamente diverso, perché la Coppa Davis è una di quelle competizioni capaci di ribaltare la situazione e regalare improvvisi colpi di scena. L'Italia e la Serbia proveranno a conquistare l'ultimo atto della più importante manifestazione a squadre in una sfida che si preannuncia spettacolare.

Filippo Volandri dovrà decidere chi schierare nel primo e fondamentale match di singolare: il ballottaggio riguarda Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego.

Volandri sul match tra Djokovic e Sinner: "Sarà una partita a scacchi"

“Sarebbe stata una sfida diversa contro la Gran Bretagna.

Sono due squadre totalmente differenti. Nel caso della Serbia parliamo di due singolaristi molto forti e di un doppio più accessibile. Siamo fiduciosi e contenti, perché alla vigilia non era così scontato battere l’Olanda.

Ci hanno messo in grandissima difficoltà e abbiamo perso il primo singolare sprecando tre match point. Quello poteva pesare tanto, ma i ragazzi sono stati bravi a ribaltarla" , ha dichiarato Volandri in un'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport.

"Ci potrebbe essere un Djokovic-Sinner 3.0. Credo sia un bene per tutti: per Jannik che si mette ancora alla prova e per tutti quelli che guarderanno una partita speciale. Si giocherà a scacchi con i due capitani in campo, quindi con una visione più allargata.

Nole l’ho visto ieri molto bene. Sia lui che Jannik sono arrivati tardi e hanno provato poco il campo prima delle loro partite. Ha tirato il fuoco che ha dentro anche contro la Gran Bretagna. Sono sicuro che sarà una partita molto, molto bella.

Capitano? Ruolo complicato. Hai delle responsabilità importanti. Devi fare sempre delle considerazioni. Le scelte possono risultare giuste o sbagliate, ma l’impegno e lo studio sono enormi. Cerco di fare sempre il meglio” .