Bertolucci avvisa Jannik Sinner: "Contro Djokovic serve la sfida della vita"

© Fran Santiago/Getty Images

C'è grande attesa per la semifinale che si terrà tra poche ore che vedrà protagoniste Italia e Serbia. La sfida che ovviamente sarà di primo piano è quella tra Jannik Sinner e Novak Djokovic con il terzo atto tra i due in pochi giorni.

L'ex tennista Paolo Bertolucci ha parlato delle possibilità di Jannik e in generale dell'Italia nella semifinale odierna e ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni del Corriere del Trentino, ecco le sue parole nello specifico: "Jannik deve giocare il match della vita sperando che l'avversario non sia al 100 % e solo così che potrà farcela".

Parole secche consapevole che alla fine per l'Italia sarà durissima ma che allo stesso tempo gli azzurri potrebbero ottenere un risultato storico. La vittoria della Davis manca da decenni e la Serbia è probabilmente il principale ostacolo sul proprio cammino.

Parlando del cammino degli azzurri Bertolucci ha commentato la prestazione di Jannik e Lorenzo Sonego in doppio e ha riferito: "Hanno giocato una buona partita ma vanno rivisti, va considerato che contro avevano Griekspoor che non aveva mai giocato una sfida in doppio.

Quando hai la possibilità di mettere in campo Jannik hai risolto gran parte dei problemi e vale anche per il doppio. Credo che la coppia verrà confermata anche per il match odierno". A riguardo Bertolucci ha parlato anche del singolare e a riguardo ha riferito: "Bisogna veder chi gioca nei serbi, Musetti ad esempio avrebbe abbastanza difficoltà con Djere mentre avrebbe meno problemi per Kecmanovic.

Giudicare per me è impossibile da qui, gli allenatori sapranno cosa fare". Infine sulla semifinale: "Credo sarà un match equilibrato, molto dipende dalla forma dei tennisti e nessuno uno di noi può saperlo.

La cosa che so è che al momento è molto difficile battere Djokovic. In doppio giocherà penso anche Nole ma non so contro chi, si gioca su pochi punti". Per l'Italia si preannuncia una sfida davvero durissima.