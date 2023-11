Haarhuis: "I nostri problemi sono iniziati quando Jannik Sinner è arrivato a Malaga"

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner è l'uomo del momento. Il tennista italiano continua a crescere e i suoi numeri sono letteralmente impressionanti. Dopo aver raggiunto la finale nelle Atp Finals Jannik ha trascinato l'Italia alle semifinali di Davis: il suo ruolo è stato decisivo nella rimonta per 2 a 1 contro gli Orange con l'azzurro che ha vinto sia il match di singolare che di doppio.

E le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il coach dell'Olanda Paul Haarhuis è stato molto chiaro con una risposta lapidaria ad inizio conferenza: "Quando sono iniziati i miei problemi? Dal momento in cui Jannik Sinner è atterrato a Malaga.

Penso che dà li sia andato tutto storto", ha glissato con una risata quasi isterica. Poi ha continuato ed ha dichiarato: "Ha giocato molto bene, sia in singolare che nel doppio. Sappiamo che è davvero 'on fire', ha grande fiducia e anche in doppio ha grande prova.

Sta servendo molto bene ed ha giocato bene anche in risposta, sulle nostre seconde le sue risposte erano molto importanti. Oggi era lo show di Sinner, sentivo che era così. Hanno creato alcune chance quando serviva Sonego ma Jannik ha aiutato Lorenzo nei momenti in difficoltà.

Perché ho cambiato il doppio? Credevo fossero gli uomini giusto in questo momento e contro questi avversari. Alla fine credo che i ragazzi abbiano giocato bene ma i loro avversari hanno fatto meglio. Hanno vinto loro, capita che va così.

Si esce in campo e si gioca, a volte si vince e a volte si perde. Loro oggi erano troppo forti". Anche Griekspoor ha parlato del match ed ha dichiarato: "Il match di oggi è stato superiore a quello di Febbraio di Rotterdam, lui è cresciuto immensamente.

Ho giocato il primo set bene e l'ho portato dove volevo ma Jannik ha giocato un grandissimo tiebreak. Ha giocato grandi colpi e servito solo prime. Anche nel doppio ha giocato benissimo. Sta in fiducia e sta giocando benissimo".

Insomma tanti complimenti per il team azzurro e continuano ad elogiare le prestazioni di Jannik Sinner, sempre più in crescita nel circuito.