Jannik Sinner insaziabile: "Posso ancora migliorare, essere qui è un privilegio"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il pass alle semifinali è finalmente conquistato e in casa Italia c'è grande soddisfazione per un risultato molto importante. Non capitava da oltre 20 anni ma l'Italia ha raggiunto le semifinali di Coppa Davis per il secondo anno consecutivo.

Numeri importanti raggiunti quest'anno soprattutto grazie a Jannik Sinner, letteralmente il trascinatore di questa grandissima prestazione e i colori azzurri possono sorridere. Nella consueta conferenza stampa di post match il numero quattro al mondo Jannik Sinner ha rilasciato interessanti dichiarazioni e ha parlato così: "Può capitare talvolta che decide il doppio.

Fortunatamente noi abbiamo giocato insieme, è capitato in Australia e in un match a Indian Wells. In generale la cosa più importante oggi è stato l'atteggiamento, siamo entrati in campo con grande energia e non ci siamo lamentati di nulla, è andata bene e questo ci ha aiutato molto.

Era difficile in campo, sia noi che loro eravamo sotto pressione, il match era decisivo ma in generale è stata una buona prestazione. L'energia di tutta la squadra ci ha dato una mano, è stato fondamentale. Siamo tutti felici di essere qui e credo che sia stata una grande sfida.

Pressione? Avere pressioni durante il match è un privilegio, non tanti tennisti possono permettersi ciò. La pressione della Coppa Davis è diverso perché hai una grande responsabilità e non hai tante chance a disposizione.

È un privilegio esser qui, sapevamo che dopo il primo match non era facile. Nel singolare ho iniziato così e così, ma ho provato ad andare avanti. È bello che l'ultimo evento della stagione sia un evento a squadre, questo evento regala tanta energia.

Siamo una grande famiglia e anche oggi lo abbiamo dimostrato e ognuno di noi dà il massimo". Riguardo al compagno di squadra Jannik ha sorriso e dichiarato: "Lorenzo mi ha reso le cose molto semplici, ovviamente io non gioco molti doppi e sapevo che era dura.

Il capitano ci ha scelto e questo è un privilegio per noi. Ovviamente nel doppio è importante il compagno con il quale giochi, noi siamo buoni amici anche fuori dal campo e questo aiuta. Il doppio è diverso dal singolare, bisogna reagire e soprattutto a rete non mi sento ancora fiducioso.

Penso però che quello di oggi sia stato uno dei miei migliori match di doppio, spero che questa sfida possa darmi fiducia per il futuro. La crescita al servizio? Siamo cresciuti tecnicamente, fa parte del processo".