Sinner e Sonego in coro: "Siamo una squadra completa", poi che elogi a Jannik

© Clive Brunskill/Getty Images

Una gran bella prestazione da parte di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego e il doppio - da sfavoriti sulla carta - ha trascinato l'Italia alle semifinali, battendo nel match decisivo l'Olanda. Grande prova per gli azzurri che raggiungono questo risultato per il secondo anno consecutivo e sognano ora di fare la storia.

Al prossimo turno la squadra capitanata da Filippo Volandri affronterà i vincenti tra la Serbia del numero uno al mondo Novak Djokovic e l'insidiosa Gran Bretagna, una squadra completa e insidiosa in ogni membro del team.

Nel post match la coppia azzurra è apparsa in gran forma e sicuramente molto sorridente. I due hanno parlato a Supertennis e hanno dichiarato così, commentando e scherzando con la telecronista. Sonego è stato il primo a parlare ed ha dichiarato: "Era una partita difficile, avevamo tanto pressione e non è facile sull'1 a 1.

Jannik è uno di grande personalità e ha avuto un ruolo chiave nel vincere e nell'incitare la squadra. È stata dura ma siamo contenti di questa prestazione". Poi è stato il turno del talento altoatesino che ha continuato e ha dichiarato: "Lo scorso anno ero reduce da un'esperienza negativa per un infortunio, sono arrivato qui con un obiettivo in testa, ho fatto bene nel singolo, poi nel doppio era una scelta del capitano che ha scelto ed è andata bene.

Eravamo sotto pressione, ma non vediamo l'ora di vedere questo match". Serbia o Gran Bretagna? Sono due squadre molto forti, possono vincere questa competizione e sarà dura come è stata oggi. Anche noi siamo una squadra molto completa, ora ci alleneremo e poi sabato ci sarà il match".

Insomma una prestazione stupenda da parte degli azzurri e anche Matteo Arnaldi a fine match è corso per un abbraccio liberatorio ai compagni di squadra. L'azzurro si sentiva in parte colpevole per i 3 match point mancati contro Van de Zandschulp e ora l'Italia pensa al prossimo match, la semifinale che potrebbe portare l'Italia ancora di più nella storia di questo sport. Il tutto con il nostro numero uno Jannik Sinner pronto a trascinare l'Italia.