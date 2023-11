Simone Vagnozzi è sicuro: "Jannik Sinner farà meno fatica negli Slam nel 2024"

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner concluderà con le fasi finali di Coppa Davis la sua indimenticabile stagione 2023, che lo ha visto grande protagonista con la vittoria del primo Masters 1000 in Canada e il raggiungimento della finale del Torneo dei Maestri, tenutasi a Torino e persa alla fine contro il campionissimo serbo Novak Djokovic.

Parla Simone Vagnozzi

Il suo attuale coach Simone Vagnozzi (la collaborazione è iniziata a seguito degli Australian Open 2022) ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport del suo allievo sottolineando: "Jannik, dopo Djokovic, credo sia il migliore ad avere equilibrio con i due colpi (dritto e rovescio).

Abbiamo lavorato nel corso dell’ultimo periodo sul servizio, ma anche sull’esecuzione del rovescio perché in precedenza faticava maggiormente quando doveva contrastare colpi con traiettorie basse. Ora riesce a eseguirli anche lui, anche perché, se si gioca troppo alto, contro questi avversari, subisci sempre l’iniziativa" ha analizzato l'allenatore, presente naturalmente a Malaga per dare supporto all'altoatesino ma a tutto il gruppo azzurro capitanato da Filippo Volandri.

Vagnozzi si è soffermato sulla capacità di Sinner di variare maggiormente il gioco rispetto al passato e si è sbilanciato sul rendimento del tennista di San Candido negli Slam del 2024: "È migliorato anche nel modo di variare i colpi, alternando palle più lavorate a quelle più potenti e leggendo meglio anche il gioco del proprio avversario.

Ci sono ancora dei margini da questo punto di vista, come sul suo fisico, che sta crescendo passo dopo passo. Quest’anno ha fatto più fatica negli Slam, ma credo che nel 2024 farà meglio" ha concluso il coach originario di Ascoli Piceno, che sta ricevendo apprezzamenti per il lavoro che ha svolto in questi quasi due anni con l'attuale numero 4 del mondo.