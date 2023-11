Coppa Davis - Jannik Sinner: "Abbiamo una squadra forte. Daremo tutti il 100% "

© Valerio Pennicino/Getty Images

"Non importa quello che è accaduto la scorsa settimana" . Jannik Sinner ha voluto subito spostare il focus sull'Italia e sulla Coppa Davis alla vigilia della sfida con l'Olanda. L'altoatesino ha raggiunto Malaga ieri sera dopo la fantastica settimana vissuta a Torino.

In conferenza stampa, l'azzurro ha evitato di rispondere alle domande sul Torneo dei Maestri - dove ha perso solo in finale contro Novak Djokovic - perché il suo unico pensiero è rivolta alla sua squadra. Sinner ha ammesso di sentirsi fisicamente e mentalmente pronto a competere per il suo Paese con la speranza di poter fare qualcosa di storico.

Jannik Sinner: "Sono pronto. Daremo tutto il 100% per l'Italia"

“Penso sia una settimana importante per tutti noi. Sono arrivato qui ieri sera con delle sensazioni positive. Non importa quello che è accaduto la scorsa settimana, qui parliamo di una situazione nuova.

È una competizione di squadra e sono contento di unirmi al team azzurro. Sono felice che il capitano abbia scelto anche me tra i convocati. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni" , ha dichiarato Sinner in conferenza.

"Penso che abbiamo una squadra forte. Abbiamo tantissimi giocatori che possiamo schierare. Daremo il 100% , vedremo quale sarà il risultato finale. Credo che tutti i giocatori siano un po’ stanchi alla fine della stagione: non solo fisicamente ma anche mentalmente.

È stata una stagione davvero lunga per tutti noi. Ovviamente ogni settimana è diversa. Sono arrivato qui poche ore fa, ma fisicamente sono pronto a competere al 100% . Domani ho un altro giorno a disposizione, cercherò di sfruttarlo per allenarmi e anche per riposarmi.

Sono pronto, ma come ho detto prima abbiamo tante opzioni a disposizione” . L'Italia sfiderà l'Olanda per provare a conquistare l'accesso alle semifinali della storica manifestazione a squadre il prossimo giovedì. Il primo match di giornata inzierà alle ore 10:00.