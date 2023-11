© Angel Martinez/Getty Images

In una stagione condizionata da troppi alti e bassi, Lorenzo Musetti si è tolto la soddisfazione di battere per la prima volta il numero uno del mondo Novak Djokovic a Monte-Carlo. Il talento di Carrara non è riuscito ad esprimersi con continuità al suo miglior livello, ma ha compiuto un significativo salto di qualità dal punto di vista fisico.

In un'intervista eslcusiva concessa ad Angelo Mangiante ai microfoni di Sky Sport, Musetti ha ribadito di aver raggiunto Malaga per le Davis Cup Finals in ottima forma. La speranza è quella di poter giocare un ruolo importante nella storica manifestazione a squadre.

L'Italia scenderà in campo il prossimo giovedì a partire dalle ore 10:00 e avrà bisgono di tutto il team per battere l'Olanda e continuare a sognare.

Musetti: "Sinner meritava di vincere le Finals. Tutti ce lo invidiano in Coppa Davis"

“Sicuramente quella contro Djokovic è stata la vittoria più bella della mia carriera.

Nole ha dimostrato di essere il più forte anche questa stagione. Non ho vissuto il finale di stagione che desideravo in termini di risultati, ma sono riuscito a mantenere una buonissima condizione fisica. Arrivo a Malaga abbastanza riposato e fresco dal punto di vista fisico.

Spero di poter ritrovare la fiducia con i miei compagni di squadra. Dopo il miracolo compiuto a Bologna ci siamo uniti ancora di più. Questo è l’evento giusto per ritrovare motivazioni" , ha dichiarato Musetti.

"Sinner? Speravamo in una sua vittoria e lo accoglieremo a braccia aperte questa sera. Credo lo meriti: ha giocato un torneo strepitoso e probabilmente merita di alzare la coppa. Averlo dalla nostra parte è qualcosa che ci invidiano le altre squadre.

Siamo felici che posso giocare con noi e non vediamo l’ora di scherzare con lui. È la nostra punta di diamante. Il gruppo girerà intorno a lui come giusto che sia. L'Olanda p una squadra solida, con due buonissimi singolaristi che hanno fatto bene quest’anno.

Una squadra di doppio molto forte. Conosciamo i loro punti deboli e cercheremo di farci forza l’un l’altro per passare il turno" .