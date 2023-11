Pietrangeli: "Jannik Sinner ha vinto pochi titoli. Io ho conquistato 48 tornei"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Che si parli della sua rivalità con Adriano Panatta o degli attuali successi di Jannik Sinner, Nicola Pietrangeli non arretra di un centimetro. L'ex tennista italiano ha più volte manifestato la volontà di ribadire la sua unicità nel panorama tennistico italiano e, anche dopo l'incredibile cammino dell'altoatesino alle Nitto ATP Finals di Torino, ha lanciato un chiaro messaggio.

Sinner si è fermato a un solo passo da uno storico trionfo al Torneo dei Maestri: a impedirgli di diventare il primo azzurro in grado di vincere le Finals ci ha pensato uno spietato Novak Djokovic. Sinner aveva sconfitto il serbo lo scorso martedì ma non è riuscito a ripetere l'impresa nell'ultimo atto del torneo.

Pietrangeli: "Jannik Sinner ha vinto pochi tornei. Io 48"

“Chi è più forte tra me e Sinner? È un paragone che non si può fare. Dico solo che Sinner ha vinto pochi titoli e io 48 tornei, anche se non tutti importantissimi" , ha detto Pietrangeli ai microfoni di Rai Radio1 prima di analizzare il percorso di Sinner a Torino.

"Jannik è stato bravissimo, ha 22 anni, ha 10 anni per vincere, bisogna fargli solo i complimenti. Il commentatore Adriano Panatta lo fa - secondo me - come lo farei io, più da tifoso, spontaneo, forse Bertolucci è più speaker, più professionale” .

Sinner tornerà in campo il prossimo giovedì per il delicato appuntamento dell'Italia in Coppa Davis. Il team capitanato da Filippo Volandri sfiderà l'Olanda ai quarti di finale della storica manifestazione a squadre.

Secondo le ultime notizie, Sinner dovrebbe partecipare anche all'eventuale doppio decisivo facendo squadra con Simone Bolelli.