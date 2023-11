"É stata una settimana speciale" - L'emozionante post di Jannik Sinner

© Valerio Pennicino/Getty Images

Risulta fondamentale provare a descrivere la portata della magia creata da Jannik Sinner con il fondamentale contribuito del pubblico italiano durante le Nitto ATP Finals. L’altoatesino ha fatto sognare un intero Paese attraverso una seria di incredibili prestazioni, messe a segno in uno degli eventi più prestigiosi e importanti del circuito maggiore.

Sinner si è guadagnato un ruolo da protagonista disputando una fantastica stagione e il ruolo da “testa di serie numero 4” quasi non gli si addiceva per il livello espresso. L’azzurro ha vinto tutti e tre gli incontri di Round Robin: anche quello con Holger Rune, quando era già qualificato.

Il successo contro il danese ha praticamente permesso a Novak Djokovic di approdare alle semifinali. Il serbo non ha perdonato sia Carlos Alcaraz che Sinner e ha cambiato completamente passo dominando il penultimo e l’ultimo atto del Torneo dei Maestri.

Sinner: "Emozione che non riesco a descrivere con le parole"

Sinner ha dimostrato di essere un vero campione e la finale conquistata a Torino non può che rappresentare un nuovo punto di partenza per una carriera destinata a scrivere grandi storie.

Storie che sapranno intrattenere e appassionati tutti gli appassionati italiani. Basti pensare che quasi una televisione su tre, ieri sera, era collegata sulla partita tra Sinner e Djokovic con un boom di ascolti capace di registrare 5.493.000 spettatori medi con uno share del 29,52% .

Attraverso il proprio account Instagram, Sinner ha voluto ringraziare i suoi fan e caricare l’Italia in vista della Coppa Davis. “Da dove cominciare... Che settimana speciale! Giocare in casa davanti al pubblico italiano è un’emozione incredibile che non si riesce a descrivere con le parole.

Non mi sarei mai potuto immaginare un’atmosfera tale, da far venire la pelle d'oca. Grazie mille Torino, grazie ai tifosi italiani. Adesso si parte per la Coppa Davis” , ha scritto l'azzurro su Instagram.