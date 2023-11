Il dato che accomuna Jannik Sinner a Djokovic, Nadal e Federer: è davvero spaventoso

© Valerio Pennicino/Getty Images

Jannik Sinner ha chiuso il 2022 con un aspetto su tutti da migliorare: le vittorie contro i top 5 del ranking mondiale. L'altoatesino non era stato fortunato e così incisivo in questo tipo di partite, ma nel 2023 si è riscattato alla grande ed è cresciuto tantissimo, migliorando sensibilmente le statistiche.

La stagione dell'italiano è stata così importante da entrare nella storia: infatti, dal 2000, solo Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer erano riusciti a vincere 9 o più match ai danni di tennisti appartenenti ai primi cinque posti della classifica Atp.

Un dato che certifica il grande lavoro svolto dal team e dallo stesso atleta nativo di San Candido, che ha raggiunto i Big Three in questo club prima di altri giovani talenti come Carlos Alcaraz. Ad aggiungere prestigio al traguardo una particolarità: lo spagnolo ci è riuscito nella stessa età dell'azzurro (22 anni), mentre sia il serbo e lo svizzero più tardi.

Players able to win 9+ matches vs. Top 5 in a single season since 2000



• Novak Djokovic

• Rafael Nadal

• Roger Federer

• Jannik Sinner



Nadal and Sinner the youngest ones among this group (22 years old)



What a season for Jannik...

and still Davis Cup left! pic.twitter.com/0no3yFMSST — Mario Boccardi (@marioboc17) November 19, 2023