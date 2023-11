Ecco quanto ha guadagnato Jannik Sinner alle Atp Finals: cifra stellare per Djokovic

© Clive Brunskill/Getty Images

Cifre stellari per chiudere, dal punto di vista economico e non solo dei risultati, alla grande la stagione 2023. Novak Djokovic e Jannik Sinner, con la finale conquistata, sono stati i due giocatori ad aver conquistato la somma più alta in denaro alle Nitto Atp Finals: i numeri sono da capogiro e certificano l'enorme montepremi messo sul piatto per i migliori otto tennisti dell'annata che si qualificano per la manifestazione.

Nole, con il settimo trionfo in questo tipo di tornei (il primo a raggiungere quella quota finora inesplorata, Roger Federer si era spinto a 6), ha portato a casa 4.411.500 di dollari. Il campione serbo è l'atleta ad aver vinto più premi in denaro di tutti nel circuito grazie ai 7 trofei messi in bacheca nel complesso quest'anno: i titoli e il resto dei risultati raccolti si sono tradotti con la vincita in totale 15.936.097 dollari, che comprendono soprattutto le Finals, tre titoli del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros e Us Open), la finale di Wimbledon e tanto altro.

Quanto ha guadagnato Sinner

Jannik Sinner non è stato assolutamente da meno, visto che l'unica sfida che ha perso in tutta la settimana al PalaAlpitour di Torino è stata la finale contro l'incredibile e inarrestabile giocatore 36enne di Belgrado.

L'altoatesino si è assicurato un assegno di 2.600.500 di dollari: grazie al percorso netto fino all'atto conclusivo, l'italiano era l'unico a poter ambire a ottenere il massimo importo in denaro (oltre che di punti, 1500) pari a quasi 5 milioni.

Un'edizione 2023 da incorniciare, considerando il livello alto dei match e l'equilibrio tra i due gironi. Dopo diverso tempo i migliori 4 del mondo hanno superato tutti la fase iniziale e si sono incrociati in semifinale, aggiungendo maggiore spettacolo in campo.

Il tennista che occupa la vetta del ranking ha rispettato alla fine il pronostico e si è assicurato un'altra pesantissima vittoria, regolando con delle prestazioni incredibili i talenti del futuro (ma anche del presente) Alcaraz e Sinner.