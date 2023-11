Riccardo Piatti si complimenta con Jannik Sinner: "Bravo a non ascoltare..."

© Piatti Tennis Center

Un messaggio che ha fatto emozionare anche i fan. Riccardo Piatti ci ha tenuto a esaltare la splendida settimana di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals, attraverso un post apparso sui social del suo centro di tennis.

La lettera di Piatti

"Per prima cosa faccio pubblicamente i complimenti a Jannik (perché privatamente glieli ho già fatti) per questa bellissima settimana, ha giocato un ottimo torneo e un tennis di alto livello.

Ci tengo anche a dire che la cosa non mi sorprende più di tanto, perché ho sempre creduto in lui e ho sempre saputo che era pronto per fare grandi cose. In questi anni ha sempre dimostrato una costante crescita, un’incredibile attitudine al lavoro e consistenza nei risultati e nel miglioramento.

Non posso che essere felice per questa sua finale, perché come per ogni insegnante, di ogni fascia di età, è bello vedere i propri 'allievi' eccellere e diventare grandi, sia fisicamente che sportivamente.

La finale di domenica è sicuramente solo la prima di una lunga serie che vincerà e auguro a Jannik un grande in bocca al lupo per questo presente e per il futuro" le toccanti parole dell'ex coach del giocatore azzurro.

Poi ha anche sottolineato: "Ci tenevo anche a dirgli bravo per non aver ascoltato le inutili critiche ricevute durante la sua ultima mancata partecipazione alla Davis, circa il suo non attaccamento 'alla maglia' e sul suo sentirsi o meno Italiano.

Critiche sterili che sono arrivate da persone non competenti e che non conoscono come fare la prestazione di alto livello. Jannik, una settimana così alle Finals, i futuri Slam che vincerai e il ranking mondiale sono il miglior modo di dimostrare il tuo attaccamento all’Italia e di fare sentire tutti gli italiani orgogliosi di avere uno come te tra i migliori atleti al mondo" ha concluso Piatti.