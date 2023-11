Angelo Binaghi impressionato da Jannik Sinner: ecco le sue parole

© Julian Finney/Getty Images

Un'avventura da incorniciare alle Nitto Atp Finals 2023 per Jannik Sinner. A confermarlo è stato lo stesso presidente della Federazione Italiana Tennis Padel Angelo Binaghi, che ha espresso il suo pensiero sul tennista altoatesino.

Ecco qual è stata l'analisi sulla positiva esperienza del tennista originario di San Candido nel corso dell'edizione 2023 del Torneo dei Maestri tenutasi a Torino: "C'è un impatto importante sugli atleti, Sinner genera emulazione.

Abbiamo vissuto decenni pensando che l'Italia non avrebbe mai potuto esprimere un giocatore di assoluto livello mondiale. Passo dopo passo, con una crescita costante, ci hanno dato una mano Fognini, Berrettini, poi Sonego, Musetti, Arnaldi, tutti i nostri ragazzi vedono che il sogno è là, finalmente a portata di mano.

Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, ma noi dirigenti dobbiamo già pensare al dopo Sinner, a quello che succederà quando Jannik tra quindici, vent'anni, non sarà più al top" ha sottolineato evidenziando l'enorme impatto del 22enne sui bambini e ragazzi.

"Sinner sta facendo diventare il tennis un fenomeno nazional-popolare" ha concluso durante la conferenza stampa di fine evento.

La stagione non è finita

Le fasi finali di Coppa Davis saranno l'ultima competizione dell'anno per l'Italia, attesa a Malaga giovedì 23 novembre in un match non semplice contro l’Olanda.

Jannik Sinner guiderà la squadra nella competizione a squadre: sarà affiancato da Lorenzo Musetti (attualmente numero 27 della classifica ATP), Matteo Arnaldi (subito grande protagonista nella fase a gironi da esordiente), il torinese Lorenzo Sonego e il doppista Simone Bolelli.

In caso di vittoria ai quarti di finale, la truppa azzurra capitanata da Filippo Volandri potrebbe incrociare la Serbia di Novak Djokovic.