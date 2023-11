Adriano Panatta è sicuro: "Jannik Sinner diventerà il numero uno entro..."

© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Adriano Panatta ha commentato ai microfoni della Rai i match delle Atp Finals e domenica, dopo la finale durante la puntata della Domenica Sportiva, ha rimarcato la sua stima nei confronti di Jannik Sinner sottolineando innanzitutto l’impatto del giovane tennista originario di San Candido sul pubblico.

“Lui ha fatto innamorare del tennis tutta l’Italia. Gente che non guardava una partita ha ricominciato e si è un’altra volta appassionata". Nel corso della trasmissione l'ex numero 4 del mondo ha dato una disanima della partita giocata dall'italiano contro il 7 volte vincitore del Torneo dei Maestri Novak Djokovic: "La finale è stata un po’ a senso unico, perché Nole ha giocato una partita perfetta e Sinner invece ha accusato forse la stanchezza dopo sei giorni di match, in cui ha battuto in fila quattro top 10, tra cui lo stesso Djokovic.

Nel primo set il serbo ha giocato talmente bene che non c’era match. Nel secondo, il 6-3 è troppo severo perché Jannik ha avuto delle occasioni per agganciare il rivale e lottare con lui". Infine, si è sbilanciato sul futuro prossimo dell'altoatesino: "Voglio dire una cosa: questo ragazzo che abbiamo è straordinario, gioca bene, è un giovane educatissimo e si comporta in campo in maniera impeccabile.

Io vi dico che lui entro due anni diventerà il numero uno del mondo". Jannik Sinner, qualificato per la prima volta al torneo dei Maestri, ha raggiunto maggior consapevolezza nel proprio tennis; inoltre, ha rafforzato la stima delle leggende italiane del tennis nei suoi riguardi, tra cui spicca lo stesso Panatta.

Il prossimo impegno di Sinner

Il talentuoso 22enne sarà ancora in campo questa settimana per concludere definitivamente la sua incredibile stagione 2023. Il numero 4 del mondo raggiungerà Malaga nella giornata di domenica per partecipare alle fasi finali di Coppa Davis con la maglia azzurra.