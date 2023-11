Jannik Sinner e Novak Djokovic storici: è il match di tennis più seguito di sempre

© Clive Brunskill/Getty Images

La finale delle Nitto Atp Finals, spostata in extremis su Rai 1, ha richiamato domenica 19 novembre a partire dalle ore 18 tantissimi appassionati e curiosi davanti alla tv. La partita tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, nonostante abbia avuto un epilogo differente da quello sognato dai tifosi italiani e sia stato un match meno combattuto e più a senso unico rispetto a martedì, ha strappato un record mai visto prima per il tennis mondiale in Italia.

Il dato Auditel degli ascolti ha impressionato e meravigliato tutti, perché il confronto valevole per il titolo del torneo dei Maestri è stato il più visto di sempre. Sono complessivamente 6 milioni e 686 mila gli spettatori che hanno scelto di trascorrere il pomeriggio godendosi in campo il giocatore altoatesino e il campione serbo, naturalmente senza contare i numeri dalle piattaforme in streaming come per esempio Rai Play.

35.9% di share totale: la Rai ha raggiunto quota 5.493.000 (il 29.5%), mentre Sky si è ben difesa e ha raccolto 1.193.000 persone, corrispondere al 6.4%.

Il tennis come il calcio

Tutti questi risultati sono merito di un ragazzo che questa settimana ha dimostrato ancora una volta di essere già uno dei migliori tennisti al mondo.

Jannik Sinner ha stupito tutti a Torino e si è guadagnato la possibilità di giocarsi la partita che assegnava il trofeo finale. Recentemente il presidente della Fitp Angelo Binaghi, oltre a elogiare il talento di San Candido, ha sottolineato a più riprese come il tennis stia interessando sempre più gente e avvicinando al calcio.

È possibile fare un paragone: la finale ha toccato quasi i 7 milioni di spettatori in una fascia oraria impegnativa come la domenica alle 18 fino alle 20 circa; la partita tra Italia e Macedonia del Nord venerdì, per esempio, ha toccato quota 7.004.000 ma uno share inferiore (il 33%).

Un successo clamoroso per tutto il movimento tennistico, che da giovedì scenderà in campo per affrontare le fasi finali di Coppa Davis.