"Inutile nasconderlo": il commento di Bertolucci sulla finale di Jannik Sinner

© Clive Brunskill/Getty Images

La corsa straordinaria di Jannik Sinner alle Atp Finals si è conclusa solo in finale. L'azzurro - numero 4 delle classifiche mondiali - ha giocato una settimana quasi perfetta, ha battuto quattro top ten tra i quali il numero uno al mondo Novak Djokovic.

Battere il tennista più vincente di sempre due volte in quattro giorni era forse troppo soprattutto visto la veemente reazione del serbo che tra semifinale e finale ha distrutto prima Carlos Alcaraz e poi Jannik Sinner in finale.

Sinner poteva eliminare con un succulento quanto allo stesso tempo discutibile biscotto il numero uno al mondo ma ha preferito giocarsela fino all'ultimo, anche con qualche problema fisico. L'ex tennista Paolo Bertolucci - ore dopo la conclusione della finale - ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport ed ha espresso la sua opinione sulla prestazione dell'azzurro.

Bertolucci è apparso davvero molto chiaro a riguardo, ecco le sue parole: "In finale Jannik è arrivato un po' stanco, penso sia inutile nasconderlo ed era scarico rispetto agli altri giorni. Quando affronti altri giocatori in qualche modo te la cavi, ma non al cospetto di Novak Djokovic.

Il serbo sia in semifinale che in finale ha mostrato una qualità di tennis mostruosa e sono 20 anni oggettivamente che facciamo i complimenti a Novak Djokovic e ci ripetiamo". Allo stesso tempo l'attuale commentatore ha parlato della chiusura di Sinner che ha chiuso il match con un doppio fallo, ovviamente non il migliore dei modi e Bertolucci ha sentenziato: "Non mi è piaciuto quel doppio fallo, ma Sinner è ancora molto giovane ed avrà tempo per imparare.

Lo abbiamo detto tutti, lui compreso, all'inizio dell'anno era un altro giocatore, ora è tra i primi del mondo e gli manca solo un pezzettino per avvicinarsi a Djokovic e magari giocarsela davvero alla pari sino alla fine".

Insomma Jannik Sinner,, che ora avrà la Coppa Davis, ha mostrato una grande crescita e se c'è rimpianto dopo una finale persa contro Djokovic, è la dimostrazione di quanto questo ragazzo sia ora competitivo e ora occorre fare il salto di qualità nello Slam.