Jannik Sinner esalta Djokovic: "È davvero incredibile, è una fonte d'ispirazione"

La stagione Atp si è ufficialmente conclusa ed ora questa settimana si disputeranno le finali di Coppa Davis per dire addio a questo 2023. Un'annata sicuramente straordinaria per Jannik Sinner, un tennista che ha vinto oltre 60 gare ed ha dimostrato più volte di poter competere con i migliori.

Il numero 4 al mondo ha battuto quattro Top Ten nell'ultima settimana e si è arreso solo in finale al numero uno al mondo e tennista più vincente di sempre Novak Djokovic. E dire che Jannik poteva buttare fuori il serbo nella fase a gironi ma Sinner - da esempio di grande correttezza - ha preferito giocarsela fino alla fine (nonostante qualche piccolo fastidio fisico) ed ha eliminato Rune nell'ultima fase a gironi.

Il tennista azzurro è apparso comunque soddisfatto dei risultati raggiunti nel corso di questa stagione ed in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Come commento la stagione? Ad essere onesti penso che ci sono tante cose positive da dire.

La stagione precedente ho avuto modo di conoscere meglio il mio corpo e ho commesso anche degli errori. Però credo che abbiamo risolto la maggior parte delle cose. Abbiamo cercato di imparare dagli errori anche per come funziona il mio corpo e abbiamo lavorato sodo.

Rispetto al passato ho saltato qualche torneo in più per lavorare meglio e credo stiamo facendo tutto nel modo giusto. Penso di essere orgoglioso di quello che stiamo facendo con il mio team, loro mi conoscono meglio di chiunque altro e siamo come una famiglia o meglio siamo una vera squadra".

Poi Jannik ha proseguito: "Posso essere felice del fatto che ho giocato tanti match importanti durante l'anno e spero di ripetere questo anche nella prossima stagione. Djokovic? Lui ha vinto 24 Slam e non so quanti Masters 1000, il suo corpo è in forma incredibile e non so per quanti anni sarà ancora nel circuito.

Lui è una fonte di ispirazione perché ha lavorato tanto per arrivare a questa età in queste condizioni ed è anche uno dei miei obiettivi. Non si tratta solo di guardare una stagione, ma bisogna guardare ogni stagione nel modo giusto e arrivare a 36-37 anni in queste condizioni".